HSG: Frank Schumann wieder in der Klinik

fh Münster. Frank Schumann ist in dieser Saison wirklich vom Pech verfolgt: Der Abwehrchef der HSG Nordhorn-Lingen, der zuletzt wegen einer Achillessehnenentzündung ausfiel und zu Saisonbeginn wegen einer Gesichtsverletzung wochenlang fehlte, hütet erneut das Krankenbett. Der Grund: Vergangene Woche wurden ihm in Münster ambulant die Platten entfernt, die die Knochen im Gesicht stabilisierten, seit er im DHB-Pokalspiel gegen den SC Magdeburg schwer verletzt worden war. Der kleine operative Eingriff, „eigentlich reine Routine“, wie Trainer Heiner Bültmann am Mittwoch berichtete, blieb jedoch nicht ohne Folgen. Es stellte sich eine Entzündung ein; seit Sonntag wird Schumann in der Nordhorner Euregio-Klinik stationär behandelt. Wann er entlassen wird, ist offen. Bültmann: „Das kommt auf die Blutwerte an.“

Dabei waren Trainer und Spieler eigentlich davon ausgegangen, dass Schumann in dieser Woche ins Training zurückkehren könne, da die Entzündung an der Achillessehne abgeklungen sein sollte. Das zu überprüfen, ist allerdings nur unter Belastung möglich. Das zweite Comeback in dieser Saison muss der 37-Jährige daher nun verschieben. „Er wird auf gar keinen Fall spielen“, sagte Bültmann mit Blick auf das Heimspiel gegen Konstanz (Sbd., 19.30 Uhr, Lingen).

Auch Nicky Verjans (Innenbandanriss) und Lutz Heiny (Kreuzbandriss) sind noch nicht wieder bereit für den Wettkampf. Heiny hat immerhin schon mit Lauftraining begonnen. „Die Reha verläuft sehr gut bei ihm“, bestätigt Bültmann, dass der Rückraumspieler gute Chancen hat, zum Ende der Saison noch zu einigen Einsätzen zu kommen. Verjans sollte Anfang April wieder fit sein.