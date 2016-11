HSG: Die nächste Chance für Fabian Kaleun

fh Nordhorn. Seine Eltern waren unter den Zuschauern, beim Gegner saß sein ehemaliger Lehrer auf der Trainerbank und mit einigen Spielern hat er zusammen in der Jugend Handball gespielt: Für Fabian Kaleun hielt das Gastspiel der HSG Nordhorn-Lingen am vergangenen Sonntag bei Empor Rostock schon jede Menge Besonderheiten bereit. Und dann durfte der 21 Jahre alte Torhüter in seiner Heimat auch noch erstmals in der 2. Bundesliga von Anfang zwischen den Pfosten stehen. „Das war schon ein besonderes Ding für ihn“, blickt sein Trainer Heiner Bültmann auf den vergangenen Spieltag zurück. Und morgen wartet womöglich schon die nächste Herausforderung: Weil Stammkeeper Björn Buhrmester weiter an einer hartnäckigen fiebrigen Erkältung leidet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Nr. 2 gegen die TSG Friesenheim (17 Uhr, Emsland-Arena) erneut zur Startformation gehört und mit dem acht Jahre älteren Dennis Bartels das Torhüter-Gespann bildet.

„Ich denke nicht, dass das mit Björn klappt“, orakelt Bültmann, der ansonsten aber wohl bis auf Lutz Heiny (Kreuzbandriss) seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. Bei Jürgen Rooba geht er davon aus, dass der an der Wade verletzte Rechtsaußen morgen beim Abschlusstraining wieder mitmischt.

Während die Grafschafter mit 12:2 Punkten in Folge bis auf Tabellenplatz sechs geklettert sind, haben die Friesenheimer den umgekehrten Weg genommen (siehe Text auf dieser Seite). Doch Bültmann hat noch gut in Erinnerung, dass die TSG in der vergangenen Saison das einzige Team war, gegen den die HSG in beiden Spielen absolut chancenlos war. „Wir brauchen eine Top-Leistung“, fordert er daher, schließlich geht es darum, die in den vergangenen Wochen geschaffene gute Ausgangsbasis zu nutzen, um sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. „Es läuft bei uns und das soll am besten gar nicht aufhören“, sagt der Trainer mit Blick auf noch drei Heim- und zwei Auswärtsspiele bis zum Jahresende.

Um erfolgreich zu sein, braucht die HSG eine sattelfeste Abwehr und einen starken Torhüter. Die 45 Minuten von Kaleun in Rostock ordnet der Trainer sachlich ein: „Das war okay.“ Doch um den Rückstand in einen 26:25-Sieg zu drehen, brauchte es in der letzten Viertelstunde ein paar Extra-Paraden von Buhrmester. Doch Kaleun hat sich seit Saisonbeginn das Vertrauen des Trainers und seiner Kollegen erarbeitet, was mit dem Aufstieg zur Nr. 2 im Nordhorner Torhüter-Trio belohnt wurde. „Für Fabian ist das am Sonntag auch eine Chance“, sagt Bültmann. Und die Kollegen werden alles daran setzen, ihm zu helfen, in seiner persönlichen Entwicklung wieder einen Schritt voranzukommen. „Die Mannschaft wird ihn besonders unterstützen“, ist der Trainer überzeugt, „und es ist gut, dass mit ,Biedel‘ ein erfahrener Torhüter dabei ist.“

