HSG-Coup: Da sind auch Oma und Opa zufrieden

Jens Wiese und Björn Buhrmester genossen den 26:25-Sieg der HSG beim „Heimspiel“ in Lübbecke. Gastspiele in ihrer ostwestfälischen Heimat sind für den Torjäger und den Torhüter immer noch etwas ganz Besonderes.

fh Nordhorn. Kaum zwölf Stunden nach dem Sieg beim TuS N-Lübbecke gönnte sich Trainer Heiner Bültmann am Donnerstagmorgen den grandiosen 26:25 (17:13)-Sieg der HSG Nordhorn-Lingen beim Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga noch einmal auf Video. Die Nachbereitung drängte, schließlich steht am Sonnabend bereits die nächste Partie gegen einen Topklub an, wenn mit dem TV Hüttenberg der Tabellenzweite im Euregium zu Gast ist (Anwurf 19.30 Uhr). Gerade gegen die Aufstiegsanwärter schlägt sich der vom Verletzungspech verfolgte Tabellenachte in den ersten Spielen des Jahres beachtlich, gelang doch auch beim Tabellenvierten Bietigheim ein 30:28-Erfolg. Dass zwischendurch das Heimspiel gegen Eisenach mit 25:30 verloren gegangen ist, ist auch für Bültmann „nicht so einfach zu erklären“. Gegen Bietigheim und Nettelstedt, lautet sein Ansatz, „ist die Mannschaft über sich hinausgewachsen“.

Dieses Niveau dauerhaft zu halten, ist derzeit besonders schwierig, da mit Nicky Verjans, Frank Schumann und Lutz Heiny drei Leistungsträger verletzt ausfallen. Vor allem das Fehlen von Verjans als einzigem Linkshänder im Rückraum aufzufangen, ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. „Dass wir das können, haben wir in Bietigheim gezeigt“, sagte Alex Terwolbeck nach der Niederlage am vergangenen Freitag gegen den ThSV Eisenach, dessen Abwehr sich im Laufe der Partie immer besser auf das Spiel mit drei Rechtshändern im HSG-Rückraum eingestellt hatte.

In Nettelstedt trumpfte das Trio wieder groß auf: vor allem Terwolbeck als Schütze der letzten beiden Tore des Spiels, die den 26:25-Sieg sicherten, und Jens Wiese mit sieben Toren als bester Werfer der Gäste. „Oma und Opa waren zufrieden“, strahlte der Rechtshänder, der wie Torhüter Björn Buhrmester nur wenige Kilometer von Lübbecke entfernt in Holzhausen aufgewachsen ist. Bei ihrem „Heimspiel“ in Ostwestfalen wimmelte es in der Merkur-Arena nur so von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten.

Auf Wiese war vor allem in der kritischsten Phase des Spiels Verlass, als zu Beginn der zweiten Halbzeit der Pausen-Vorsprung der Gäste von vier Toren schnell dahin war. „Da haben wir es Nettelstedt viel zu einfach gemacht, wieder ins Spiel zu kommen, weil wir viel zu früh abgeschlossen haben“, monierte Bültmann. In einer mit hoher Intensität geführten Partie lagen auf einmal die Gastgeber vorn. „Da hat Jens uns im Spiel gehalten“, unterstreicht Bültmann die Bedeutung der HSG-Treffer Nr. 23, 24, und 25, die allesamt auf Wieses Konto gingen, und betonte: „In so einer Situation kippt so ein Spiel normalerweise.“

Der Trainer dürfte seinem Torjäger besonders dankbar gewesen sein, weil er in der 47. Minute eine Zeitstrafe erhielt und damit seine Mannschaft schwächte. „Da habe ich mich über mich selbst geärgert“, sagte Bültmann schuldbewusst. Allerdings war es auch erst die zweite Bestrafung dieser Art in der Trainer-Karriere des Schüttorfers. Und während er die zwei Minuten in der vergangenen Saison in Erlangen für „diskutabel“ hält, erhielt er die Sanktion am Mittwoch nach eigener Einschätzung zurecht. „Da gab es einige Schiedsrichter-Entscheidungen in Folge, mit denen ich nicht zufrieden sein konnte“, rechtfertigte sich Bültmann, warum er sich gegenüber Christian und David Hannes im Ton vergriff. Doch in der aufgeheizten Atmosphäre unterlief der HSG auch noch ein Wechselfehler, sodass sie vorübergehend gar in doppelte Unterzahl geriet.

Außer Wieses Toren waren nun vor allem die Paraden von Björn Buhrmester um so wichtiger. Der Keeper hatte schon in den ersten Minuten einige freie Würfe der Nettelstedter abgewehrt, sodass deren Trainer Aaron Ziercke nach Spielschluss sagte: „Björn Buhmester war schnell in unseren Köpfen drin. Wir haben schlicht und einfach zu viele Chancen ausgelassen.“ Dass die Gastgeber die letzten zehn Minuten kein Tor mehr erzielten, war auch zu großen Teilen „Buhrmis“ Verdienst. In der Summe der Paraden endete der Vergleich mit den TuS-Torhütern Nikola Blazicko und Peter Tatai ausgeglichen, doch Bültmann wusste genau, warum sein Keeper am Ende entscheidend war: „Er hat einfach mehr freie Bälle gehalten.“ Der Ex-Nettelstedter Buhrmester freute sich über die zwei Punkte an früherer Wirkungsstätte natürlich besonders: „Am Ende geht unser Sieg auch in Ordnung, weil wir mehr und mehr daran geglaubt haben.“

Die Freude über den elften Saisonsieg war bei Mannschaft und Fans groß. „Die Stimmung war echt ausgelassen“, berichtete Bültmann. Doch über die Stränge schlugen seine Spieler auch auf der Rückfahrt im Bus nicht. „Der Kasten Bier war nicht einmal halb leer“, bemerkte der Trainer nach der Ankunft in Nordhorn. Schließlich geht es für die meisten morgens wieder in die Universität oder an den Arbeitsplatz. Und am Sonnabend steht ja auch schon wieder das Spiel gegen Hüttenberg an.