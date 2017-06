dpa . Der amerikanische Rapper und Schauspieler Ice Cube soll in Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt werden. Am kommenden Montag soll er die 2614. Plakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ enthüllen, wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben. Der Sterne werde in der Sparte Musik verliehen, hieß es.