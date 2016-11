Hoffenheimer fahren selbstbewusst zu Bayern

Mit Selbstbewusstsein und großer Vorfreude geht 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) in das Spitzenduell bei Bayern München. „Ich habe den Anspruch, dass man sieht, dass wir was können - dass wir Mut beweisen und uns nicht verstecken“, sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann.