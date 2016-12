Der Hof Blekker im Feriengebiet von Uelsen wird erweitert. An der Straße Veldhoffs-Kamp, 320 Meter von der Hofstelle entfernt, sollen eine Anlage für betreutes Wohnen und ein Hostel mit Bed-and-Breakfast entstehen.

Hof Blekker in Uelsen baut Wohnanlage und Hostel

Uelsen. Der Rat der Gemeinde Uelsen hat am Montagabend den Weg frei gemacht für ein ambitioniertes Projekt des Vereins „gemeinsam leben und wohnen“, der seit 2005 im Feriengebiet von Uelsen einen heilpädagogischen Bauernhof für junge Menschen mit Behinderung betreibt. Mit der beschlossenen Änderung des Bebauungsplans kann sich die Einrichtung nun erweitern. Der Gemeinde Uelsen kommt das Projekt sehr gelegen: Sie wird einen Leerstand am Rand des Feriengebiets los.

An der Straße Veldhoffs-Kamp, 320 Meter von der bestehenden Hofstelle entfernt, sollen ein Hostel und eine Wohnanlage für Menschen mit Behinderung entstehen. „Beide Einrichtungen sollen sich ergänzen“, sagte Uelsens Bauamtsleiter Johann Brinkmann bei der Ratssitzung. Geplant ist, dass das frühere „Esscafé Querbeet“, das seit einiger Zeit leer steht, zu einem Hostel mit bis zu 20 Betten umgebaut wird. Die Gäste sollen dort auch ein Bed-and-Breakfast-Angebot nutzen können. Der Parkplatz soll erhalten bleiben.

Neben dem alten „Querbeet“, in Richtung Hof Blekker, soll ein Neubau errichtet werden. Dort soll eine Anlage für betreutes Wohnen entstehen. Gedacht ist sie für Menschen mit Behinderung, die ihren Arbeitsplatz, einen kurzen Spaziergang entfernt, auf dem Hof Blekker haben. Das Haus soll zweigeschossig errichtet werden und Platz für acht je 45 Quadratmeter große Wohnungen bieten. Hinzu kommen noch von den Bewohnern gemeinsam genutzte Räumlichkeiten mit einer Fläche von rund 120 Quadratmetern.

Diskussion über Bauweise der Wohnanlage

„Als wir mit dem Hof Blekker angefangen haben, hätten wir uns nicht ausmalen können, dass wir uns eines Tages einmal erweitern werden“, sagte Johann Schepers aus dem Vorstand des Vereins „gemeinsam leben und wohnen“. Er machte deutlich, dass der Hof Blekker eine Bereicherung für Uelsen sein soll. Johann Schepers betonte aber auch, dass der Verein nicht mit „einem Haufen Geld“ gesegnet sei und bei seinen Plänen nach einer effizienten Lösung gesucht habe. Man erwarte Kosten in Höhe von 900.000 Euro. Finanziert werden müsse das Vorhaben aus zu erwartenden Mieteinnahmen und Vereinsmitteln. Johann Schepers sicherte zu, dass der neue Komplex „ordentlich aussehen“ werde: „90 Prozent der Uelser Bürger werden sich nicht daran stören.“

Damit reagierte er auf einen Einwand von Friederike Klever, die nicht nur für die UWG im Gemeinderat sitzt, sondern von Beruf auch Architektin ist. Sie hält die Bauweise der vom Planungsbüro Johannes Hensen aus Osterwald entworfenen Wohnanlage für nicht passend und hätte lieber „einen Hingucker aus Glas, Stahl und Flachdach“ gesehen. Sie habe kein Problem mit dem Vorhaben an sich, nur mit der Gestaltung, betonte Friederike Klever. Sie stimmte am Montagabend als einziges Ratsmitglied gegen die erforderliche Änderung des Bebauungsplans. CDU und SPD hingegen lobten das Vorhaben des Vereins. „Wir freuen uns, das Leben von Behinderten und Nichtbehinderten in Uelsen hautnah miterleben zu können. Auch für die touristische Weiterentwicklung von Uelsen ist das Projekt wichtig“, meinte SPD-Fraktionschefin Jutta Gommer.

