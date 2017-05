Höchste Terrorwarnstufe in Großbritannien gilt weiter

dpa Manchester. Großbritannien bleibt auf der höchsten Terrorwarnstufe, solange die Ermittlungen zum Anschlag in Manchester laufen. Die Situation gelte weiter als „kritisch“, sagte Innenministerin Amber Rudd nach einer weiteren Krisensitzung in London. Nach der Attacke hatte Großbritannien erstmals seit 2007 die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Sie bedeutet, dass ein weiterer Anschlag „unmittelbar erwartet“ wird. Bei der Selbstmordattacke am Montagabend auf Besucher eines Pop-Konzerts hatte Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, 22 Menschen mit in den Tod gerissen.