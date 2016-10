Hochspannung vor zweitem TV-Duell zwischen Trump und Clinton

dpa St. Louis. Mit Hochspannung wird in den USA das zweite Fernsehduell der US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump erwartet. Die Demokratin und der Republikaner treffen in dieser Nacht in St. Louis im Bundesstaat Missouri aufeinander. Trump steht dabei unter enormem Druck. Er muss unbedingt punkten, nachdem er die erste TV-Debatte gegen Clinton klar verloren hatte. Außerdem belastet ihn ein altes Video, auf dem er sich obszön über Frauen äußert. Das hat zu Aufruhr in der eigenen Partei geführt.