Hochrechnung: klares „Ja“ zu Atomausstieg in der Schweiz

Die CDU/CSU zieht der SPD in den Meinungsumfragen immer weiter davon. Im neuen „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ liegt die Union bereits zwölf Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten - eine Woche zuvor hatte der Abstand noch zehn Punkte betragen. mehr...

Erst eine Woche ist seit dem letzten Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea vergangen. Nun provoziert die kommunistische Führung des Landes die internationale Gemeinschaft erneut mit einem Raketentest. mehr...

US-Präsident Trump setzt seinen Besuch in Saudi-Arabien fort. Bereits gestern hatte er mit Riad einen milliardenschweren Verkauf von Rüstungsgütern vereinbart. Damit will er in den USA Jobs schaffen. mehr...