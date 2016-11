Hochrechnung: Schweizer gegen schnellen Atomausstieg

Mehr aus diesem Ressort

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will die Abschiebepraxis von abgelehnten Asylbewerbern drastisch verschärfen. mehr...

In den Hamburger Messehallen findet in Kürze ein wichtiges Außenministertreffen statt. Und im Sommer kommt die ganz große Politik. Nun haben Linksextreme am Tagungsort Feuer gelegt. mehr...