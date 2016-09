Hochklassiger Dressursport in Isterberg

International erfahrene Dressurreiter gehen am Wochenende beim Hallen-Reitturnier in Isterberg an den Start. 13 Prüfungen haben die Veranstalter des Reit- und Fahrvereins im Programm, darunter den Prix St. George.

Isterberg. Ab Sonnabend zieht es die Freunde des Dressursports in die Isterberger Reithalle. Prall volle Starterfelder in nur 13 Prüfungen aber stellen die erfahrene Turniercrew des Reit- und Fahrverein Isterberg vor keine Probleme. Absoluter Höhepunkt des 8. Isterberger Euregio-Dressurturniers ist die Dressurprüfung der Klasse S* am Montag, 3. Oktober, um 13.30 Uhr.

Nicht nur die großen Starterfelder in den einzelnen Prüfungen, sondern vor allem auch die zum Teil international erfahrenen Reiterinnen und Reiter mit herausragenden Pferden charakterisieren das diesjährige Turnier in Isterberg. So wurden alleine für die M*-Dressur am Montagmorgen um 8.30 Uhr insgesamt 50 Starplatzreservierungen beantragt. Zur S*-Dressur, in Isterberg als Prix St. George-Aufgabe ausgeschrieben, meldeten sich 42 Starterpaare an, darunter viele der aktuellen Top-Paare der westfälischen und norddeutschen Dressurszene.

Mit dabei sind so starke Reiter wie Lisette Doodhagen, Eva-Maria Esmyol, Stefanie Kemper, Oliver Koch, Ann-Kathrin Schulte-Varendorff und Marion Wilbers. Freuen dürfen sich die Zuschauer aber auch auf vier weitere nach vorne strebende Dressurreiterinnen aus der Grafschaft: Sophie Reef und Sinah Klümper vom RFV Samern, Merle Ronja Schmidt vom RFV Wietmarschen und die in dieser Saison sehr erfolgreiche Katja Behrendt vom gastgebenden Isterberger Verein.

Das dreitägige Isterberger Turnier beginnt am Sonnabend um 8.30 Uhr mit einer Reitpferdeprüfung. Dressurpferdeprüfungen bis zur Klasse M schließen sich an. Auch am Sonntag startet die erste Prüfung, ein Dressurprüfung der Klasse M**, bereits um 8.30 Uhr. Es folgen Dressurprüfungen der Klassen A und L. Am Montag sehen die Zuschauer zwar nur drei Prüfungen, die aber haben es in sich. Spannend: Zwischen der Dressurprüfung der Klasse M* um 8.30 Uhr und der S*-Dressurprüfung um 13.30 Uhr haben die Veranstalter einen Führzügelwettbewerb für den jüngsten Turniernachwuchs angesetzt. Der Eintritt ist frei. Infos im Internet unter www.hehemann-ts.de.