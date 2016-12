Hochbetrieb bei Bentheimer Nikolausknobeln

Schon am Freitagabend war es voll gewesen auf dem Bad Bentheimer Weihnachtsmarkt. „Ungewöhnlich voll“, meinte Standbetreiber Manfred Flucht. Mit Einzug des Nikolauses ging dann am Sonnabendnachmittag gar nichts mehr.

Bad Bentheim. Ob Wilhelmstraße oder Schlossstraße: Die Menschen standen am Sonnabend in der Bad Bentheimer Innenstadt dicht gedrängt, um einen Blick auf den Heiligen Mann und sein Gefolge zu erhaschen. Es gab kein Vor und kein Zurück. „Ein Gutes hat es ja, hier kann niemand umfallen“, erklärte ein Passant lachend, der selbst völlig eingezwängt zwischen anderen Zuschauern am Marktplatz stand.

Eskortiert von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr, trafen der Nikolaus und sein schwarzer Geselle schließlich ein, vorneweg die Musiker der Stadtkapelle. Unter dem Bonbonregen kam Bewegung in die Menge. Viele Väter trugen ihren Nachwuchs huckepack bis an die Kutsche heran, wo der Nikolaus jede Hand drückte, die er erwischen konnte.

Trotz der Enge schaffte es der Zug durch die Wilhelm-und die Schlossstraße. Danach ging es heiß her an den Knobelständen, die von Geschäftsleuten und Vereinen bestückt wurden. „Fußbälle und Käse“, schallte es laut vom Stand der Fußballjugend, wenige Schritte weiter lockten dicke Wurstpakete, Kuchen, Torten, Hexenhäuschen aus Pfefferkuchen und Schönes aus Bentheimer Sandstein. Etwas ruhiger ging es im Familienservicebüro an der Ochtruper Straße zu, wo erstmals in diesem Jahr Kinderknobeln und Dekoratives aus Beton bei Punsch und Gebäck angeboten wurde. „Das muss sich erst noch herumsprechen“, befand die Gleichstellungsbeauftragte Simone Schumski, zumal das Ladenlokal etwas abgelegen vom Hauptgeschehen sei.

Video Kunsthandwerk auf dem Bentheimer Weihnachtsmarkt - wir waren beim Aufbau dabei Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Bad Bentheim: Nachdem viele Weihnachtsmärkte in der Region bereits geöffnet haben, zieht an diesem Wochenende auch Bad Bentheim nach. Zwischen Burg und Kopfsteinplastern erwartet die Besucher ein eher kunsthandwerklich geprägter Weihnachtsmarkt.