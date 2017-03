Hoch „Kathrin“ bringt 20 Grad am Donnerstag

dpa Offenbach. Der Donnerstag soll dank Hoch „Kathrin“ der schönste Tag werden: Viel Sonne und Temperaturen bis zu 20 Grad im Südwesten sagte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach voraus.

Vorher bringt aber noch Tief „Bernd“ am Dienstag Wolken und am Mittwoch auch einzelne Tropfen mit sich. „Im Süden zeigt sich an beiden Tagen allerdings weiterhin häufig die Sonne“, sagte Meteorologe Sebastian Schappert. Die Temperaturen steigen tagsüber verbreitet über zehn Grad, die nächtliche Frostgefahr nimmt ab.

Dann wird es wieder regnerischer und kühler. Wolken und Regen sagen die Meteorologen bereits für den Freitag voraus. In der Nacht zum Freitag ist vor allem im Süden auch wieder Bodenfrost drin. Schapperts Vorhersage für das Wochenende klingt noch ungemütlicher: Er kündigt einen „zeitweise regnerischen und teils auch windigen Wettercharakter“ an.