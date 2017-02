HIV-Infektion: Mann muss mehr als 70.000 Euro zahlen

Mehr aus diesem Ressort

Darf der russische Oppositionelle Nawalny bei der Präsidentenwahl 2018 antreten oder nicht? Ein Schuldspruch in einem alten Gerichtsverfahren könnte ihm nun einen Strich durch die Rechnung machen. mehr...

Ein Tornado hat in der US-Stadt New Orleans schwere Schäden angerichtet. Auch eine Einrichtung der Weltraumbehörde Nasa ist betroffen. Sieben Wirbelstürme zogen am Dienstag (Ortszeit) über den Bundesstaat Louisiana. mehr...