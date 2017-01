Hinweise: Was tun bei Schnee und Eisglätte?

Der Winter hat in der Grafschaft Einzug gehalten. Die Stadtverwaltung Nordhorn informiert über Regelungen zum Winterdienst und die damit verbundenen Pflichten der Bürger, die ähnlich auch in den anderen Kommunen gelten.

gn Nordhorn. Am Sonnabend kommt von Nordwesten her Schnee auf, der in gefrierenden Regen übergehen kann. In der Grafschaft Bentheim bestehe daher die Gefahr von Glatteis. Darauf hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in einer Vorabwarnung hingewiesen. Aktuelle Wetterinformationen vom DWD gibt es hier.

Die Stadt Nordhorn betont daher aus aktuellem Anlass: Der Winterdienst auf allen Gehwegen, gemeinsamen Geh- und Radwegen, in Fußgängerzonen und in verkehrsberuhigten Wohnbereichen ist Sache der Grundstückseigentümer und gehört zur Verkehrssicherungspflicht. Diese Pflicht gilt auch für die nicht bebauten Grundstücke.

Die Gehwege sind an den Werktagen in der Zeit von 7 bis 22 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 9 bis 22 Uhr sicher begehbar zu machen. Bei Dauerschneefall muss nicht fortlaufend gefegt werden, wenn dies völlig nutzlos wäre. Sobald es aber nur noch geringfügig schneit oder wenn der Schneefall aufgehört hat, muss geräumt werden. Je nach Witterungsverhältnissen muss im Laufe eines Tages auch mehrfach gefegt oder gestreut werden.

Alle Gehwege müssen auf der gesamten Länge entlang der Grundstücke in einer Breite von 1,50 Meter geräumt und bei Glätte mit abstumpfenden oder auftauenden Mitteln abgestreut werden. Ist ein ausgebauter Gehweg nicht vorhanden, wie zum Beispiel in den Wohnstraßen und in der Fußgängerzone, gilt ein 1,50 Meter breiter Straßenteil vor den Grundstücken als „Gehweg“. Befindet sich auf dem Gehweg eine Haltestelle, so muss auch diese von dem Anlieger geräumt und gestreut werden und zwar so, dass eine gefahrlose Benutzung gewährleistet ist.

Die Schnee- und Eismassen sind so zu lagern, dass dadurch der Verkehr auf den Fahrbahnen, den Parkspuren, Rad- und Gehwegen so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Schnee und Eis von den Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn gebracht werden. Die Gossen und Rinnen, die Regenabläufe und Hydranten müssen schnee- und eisfrei gehalten werden, damit bei einsetzendem Tauwetter das Schmelzwasser ablaufen kann.

Winterdienst auf Radwegen: Aufgabe des städtischen Winterdienstes

Der Winterdienst auf den Radwegen und Straßen in Nordhorn wird Winterdienst der Stadt Nordhorn durchgeführt. Die aktuellen Streutouren können unter www.nordhorn.de/winter eingesehen werden. Damit der Winterdienst insbesondere auf dem Radwegenetz auch zügig und ohne Probleme durchgeführt werden kann, bittet die Stadt Nordhorn die Bevölkerung darum, an den Müllabfuhrtagen keine Abfallbehälter und Gelbe Säcke auf den Radwegen abzustellen.

„Die Stadt Nordhorn bittet alle streupflichtigen Bürgerinnen und Bürger, den Winterdienst auf den Gehwegen verantwortungsvoll und sorgfältig durchzuführen. Besonders ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen werden für ein sicheres Gehen auf geräumten und gestreuten Wegen dankbar sein“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

