In der Grafschaft Bentheim und dem Umland beginnen bald die Weihnachtsmärkte. Auf einer interaktiven Karte haben die GN alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Hier gibt es Weihnachtsmärkte in der Grafschaft

Nordhorn. In wenigen Wochen ist bereits Weihnachten. Die zahlreichen Weihnachtsmärkte dürften die Vorfreude darauf steigern. In dieser Karte sind die Märkte in der Grafschaft und einige ausgewählte aus dem Umland mit den wichtigsten Informationen eingetragen.

