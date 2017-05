Herrenlose Tasche führt zu Drogenkurier

bt Nordhorn. Als am 17. Januar 2016 der am Abend zuvor in Amsterdam gestartete Fernbus in Richtung Berlin auf der Autobahn 30 die Grenze bei Gildehaus passiert hatte, wurden Fahrzeug, Personen und Gepäck einer Routinekontrolle unterzogen. Hierbei hatte jeder Fahrgast sein Gepäck zu identifizieren. Als bis auf eine Tasche alle Gepäckstücke zugeordnet waren, brauchten die Beamten nur kurze Zeit, um zwei in Wolfsburg wohnhaften Männern (30 und 32 Jahre alt) die Tasche zuzuordnen. Als sich herausstellte, dass der Tascheninhalt aus knapp zwei Kilogramm Marihuana, einigen Hanfblüten und einer entsprechenden Menge „Streckmitteln“ bestand, wurden die beiden Männer festgenommen.

In der jetzt vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Nordhorn anberaumten Hauptverhandlung waren beide Angeklagten bereit, zur Sache auszusagen. Der in Wolfsburg als Industriemechaniker tätige jüngere Angeklagte berichtete von seiner jahrelangen Spielsucht. Trotz eines geregelten Einkommens hatten sich Spielschulden angehäuft. Im Laufe der Zeit waren es immer mehr geworden. Bis zum heutigen Tage schulde er Leuten, die ihn massiv unter Druck setzen und bedrohen, 13.000 Euro, so der Angeklagte. Als diese Männer ihm vor längerer Zeit anboten, ihm für eine Gefälligkeit einen Teil der Schulden zu erlassen, hätte er zugestimmt. 600 Euro hatte er als Vorschuss bekommen, um die benötigte Reisetasche zu kaufen und die Fahrt nach Amsterdam zu finanzieren. Nach erfolgreicher Rückkehr, so wurde ihm versprochen, sollte er weitere 500 Euro bekommen.

In Mülltüten verstaute Ware

Als sein befreundeter Nachbar, ein 32-Jähriger, von den Reiseplänen des Jüngeren erfuhr, erinnerte er sich, dass er schon länger vorgehabt habe, Freunde und Bekannte in Amsterdam zu besuchen. Da sein Nachbar auch nicht die Absicht hatte, in Amsterdam zu übernachten, machten sie sich gemeinsam mit dem Bus auf den Weg. Nach der Ankunft gegen Mittag trennten die beiden Reisegefährten sich, und der Ältere nutzte die Zeit bis zur Rückfahrt gegen 23 Uhr für Besuche und Einkäufe. Dieses wurde vom geständigen Jüngeren bestätigt. Er selbst hatte sich auf den Weg zu den Drogenverkäufern gemacht. Die in Mülltüten verstaute Ware landete dann in der mitgebrachten Reisetasche. Die beiden Reisegefährten trafen sich kurz vor der Rückfahrt wieder am Bus.

Der 32-Jährige erklärte vor Gericht, dass er von der Tätigkeit seines Nachbarn als Drogenkurier erst am Grenzübergang erfahren habe. Als sich herausstellte, dass ihm die bis dahin herrenlose Tasche gehörte, habe sein Freund ihn über den Inhalt informiert. Auch diese Aussage wurde von dem Mitangeklagten bestätigt. Auf Befragen des Gerichts gab der geständige Drogenkurier an, noch heute von seinen, – wahrscheinlich russischen – Auftraggebern bedroht und unter Druck gesetzt zu werden. Von ihm werde auch heute noch verlangt, dass er seine Schulden begleicht und den durch die Beschlagnahme der Drogen entstandenen Schaden ersetzt. Aus Angst um sein Leben weigerte er sich vor Gericht, deren Namen zu nennen. Schließlich sei ihnen sein Aufenthalt und selbst die heutige Gerichtsverhandlung bekannt.

Staatsanwalt Humpohl und die Verteidigerin des Älteren plädierten übereinstimmend dafür, ihn freizusprechen, da er offensichtlich mit dem Drogentransport seines Nachbarn nichts zu tun hatte. Hierbei bezeichnete die Anwältin die Anklageerhebung gegen ihren Mandanten als „Irrtum“. Obwohl beide Angeklagte nachweislich vorher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, lautete der Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monate für den Drogenkurier. Der Verteidiger bezeichnete seinen Mandanten als den einzigen „Gekniffenen“ in diesem Verfahren. Er machte eindringlich deutlich, in welch schwierige Lage eine Sucht – in diesem Fall Spielsucht – Menschen bringen kann. Er stellte den Antrag, auf die Mindeststrafe von zwei Jahren Haft zu erkennen und diese ausnahmsweise zur Bewährung auszusetzen. Dem Antrag entsprach das Schöffengericht. Als Bewährungsauflage hat der Verurteilte während der zweijährigen Bewährungszeit monatlich 200 Euro (4800 Euro) zu zahlen. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.