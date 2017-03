Herne: Polizei hat nach Doppelmord keine neuen Erkenntnisse

Bild 1 / 6 Polizeibeamte stehen vor dem Imbiss in Herne, in dem der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. gefasst wurde. Foto: Roland Weihrauch

Gesperrte Straße in Herne: In einer brennenden Wohnung fanden die Fahnder die Leiche eines Mannes. Foto: Marcel Kusch

Die Polizei hatte bei der Suche Marcel H. mehr als 1400 Hinweise erhalten - dennoch konnte er sich drei Tage lang verstecken. Foto: Ina Fassbender

Polizisten der Spurensicherung untersuchen Gegenstände aus der ausgebrannten Wohung. Foto: Roland Weihrauch

Die ausgebrannte Wohnung in der gesperrten Bismarckstraße in Herne. Foto: Marcel Kusch

Der neun Jahre alte Jaden war erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Foto: Ina Fassbender

Der schockierende Doppelmord in Herne beschäftigt weiter die Bochumer Mordkommission. Es gebe derzeit keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde in Bochum am Samstag auf Anfrage.