Hendrik Pollex gibt Vorsitz der Tennis-Region ab

Nordhorn. Schöne sportliche Erfolge vor allem im Jüngstenbereich, ein professionell arbeitender Trainerstab und eine erfreuliche Entwicklung im Breitensport: Die Tennisregion Dollart-Ems-Vechte sieht sich gut zwei Jahre nach ihrer Gründung auf einem guten Weg. Allerdings muss der Verband künftig ohne seinen Vorsitzenden auskommen. Der Emlichheimer Hendrik Pollex steht aus beruflichen Gründen ab sofort nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Das teilte Pollex den Tennisvereinen mit. Hintergrund: Nach der „Brexit“-Entscheidung in Großbritannien übernahm er eine zusätzliche berufliche Aufgabe auf europäischer Ebene. „Diese ist auch mit regelmäßigen Wochenendarbeiten verbunden und es verbietet sich daher für mich, weitere ehrenamtliche Aufgaben auszuüben“, betont Pollex, der sich sieben Jahre lang an vorderster Front für den Tennissport in der Grafschaft und – nach der Verbandsreform – auch in der Region eingesetzt hatte.

Die Aufgaben des Vorsitzenden hat sein Stellvertreter Gerrit Geerds (Nordhorn) übernommen. Auf der nächsten Mitgliederversammlung der Tennisregion im Februar wird Geerds für eine Amtsperiode von zwei Jahren für den Vorsitz kandidieren. Pollex kündigte bereits an, in zwei Jahren eventuell wieder für die Vorstandsarbeit zur Verfügung zu stehen.

Die Entwicklungschancen der Tennisregion zwischen Nordsee und Westfalen sehen Pollex und Geerds positiv – zumal der Vorstand mit einer jüngst beschlossenen Beitragserhöhung für die Mitglieder auch finanziell die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen habe. Schon jetzt sei die Region Dollart-Ems-Vechte in den jüngsten Altersklassen führend in Niedersachsen.

Um den Tennistalenten vor Ort eine Perspektive in einer hochklassig spielenden Mannschaft zu bieten, hatten Pollex und Geerds vor etwa einem Jahr federführend die Idee einer Tennis-Spielgemeinschaft „Ems-Achse“ entwickelt. Allerdings muss die TSG noch vor ihrer Premierensaison einen Rückschlag verkraften: Ein Männer-Team, dem der Niedersächsische Tennisverband für die Wintersaison einen Startplatz in der Verbandsliga eingeräumt hatte, wurde wieder abgemeldet. Die Verantwortlichen hatten nicht den gewünschten Kader zusammen bekommen.