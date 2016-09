Heißes Duell mit emsländischen Tischtennistalenten

Beim deutsch-niederländischen Vergleichswettkampf in Nordhorn gingen fast 100 Nachwuchsspieler aus vier Regionen an den Start. Der Grafschafter Nachwuchs lieferte sich ein heißes Duell mit seinen emsländischen Nachbarn.

Nordhorn. Ganz im Zeichen des Tischtennissports stand am vergangenen Wochenende die Nordhorner Kreissporthalle. Bereits zum 35. Mal ging am Sonntag der traditionsreiche Vergleichswettkampf der besten Tischtennistalente aus den Regionen Twente und Drenthe auf niederländischer Seite und den Kreisen Emsland und Grafschaft Bentheim auf deutscher Seite über die Bühne. Die Nachwuchsspieler gingen dabei in sechs Wettkampfklassen von den B-Schülern bis zur weiblichen Jugend an den Start. Jede Region stellte insgesamt 24 Aktive, sodass fast 100 Tischtennistalente die Kreissporthalle bevölkerten. „Das war ein toller Wettkampftag. In diesem Jahr waren die Bezirke auch fast alle mit komplettem Kader vertreten. Das war in der Vergangenheit nicht immer so“, freute sich Herbert Hoolt, Jugendwart im Grafschafter Tischtennisverband, über die große Resonanz. Die Vergleichswettkämpfe werden Jahr für Jahr von einem anderen Teilnehmerkreis ausgerichtet. Diesmal war nach vier Jahren wieder die Grafschaft an der Reihe.

Sportlich drücken regelmäßig die Tischtennistalente aus den Niederlanden der Großveranstaltung ihren Stempel auf. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Mit 285 Punkten holte sich die Regio Noord vor der Regio Oost (220 Punkte) den Gesamtsieg. Um den dritten Platz lieferten sich das Emsland und die Gastgeber aus der Grafschaft ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hatten die Emsländer knapp mit 155 zu 152 Punkten die Nase vorn. Hoolt war mit dem Abschneiden der Talente aus dem Kreisgebiet dennoch sehr zufrieden.

„Es ist schon eine starke Leistung, dass unser Nachwuchs den Emsländern einen so engen Kampf um Platz drei geliefert hat. Die Holländer sind als Mannschaft sowieso nicht zu schlagen“, sagte Hoolt und führte dafür das Reservoir an Talenten an, aus dem die verschiedenen Regionen schöpfen können. Während in der Regio Noord und Oost in den verschiedenen Altersklassen zwischen 700 und 800 Nachwuchsspieler aktiv sind und das Emlsand auf rund 400 Spielerinnen und Spieler zählen kann, sind es in der Grafschaft Bentheim im Nachwuchsbereich lediglich rund 120.

Diese Tatsache führt dazu, dass eine Fusion zwischen den beiden Nachbarkreisen in der Zukunft immer wahrscheinlicher wird. Ein Schritt in diese Richtung waren im September bereits gemeinsame Meisterschaften im Jugendbereich. Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist das gemeinsame Kreisauswahltraining, das die beiden Kreise gemeinsam für die B- und C-Schüler anbieten.

Am Sonntag gingen für die Grafschaft Bentheim Spieler vom FC Schüttorf 09, ASC Grün-Weiß 49, SpVgg. Brandlecht-Hestrup, SV Bad Bentheim, TuS Gildehaus, SC Union Emlichheim, Union Lohne, Vorwärts Nordhorn und dem Hoogsteder SV an die Tische. Vor allem im weiblichen Bereich zählen die Hoogstederinnen zu Leistungsträgerinnen. So schaffte es das Grafschafter Team in der weiblichen Jugend auch, in die Phalanx der niederländischen Regionen einzudringen. Mit 38 Punkten kamen Saskia Trüün, Carolin Backherms, Selina Kolthof und Helen Albers (alle Hoogsteder SV) vor der Regio Oost auf den zweiten Platz. Ihre Klasse stellte dabei vor allem Saskia Trüün unter Beweis, die bei der weiblichen Jugend den zweiten Platz belegte.

Über dritte Plätze in der Mannschaftswertung konnten sich außerdem die männliche Jugend, bei der Alexander Liedtke (FC Schüttorf 09) und Mario Gysbers (ASC GW 49) unter die Top acht kamen, und die B-Schülerinnen freuen. Vom Modus her wurden alle Altersklassen als Einzelturniere gespielt, bei denen die Platzierungen der einzelnen Starter dann in Punkte für die Mannschaft umgewandelt wurden.

Hoolt freut sich vor allem darüber, dass durch das Vergleichsturnier ein Austausch auch über die Grenzen hinweg stattfindet. „Es gibt sonst kaum noch Vergleiche mit dem holländischen Nachwuchs. Trotz der geringen Entfernung sind die Grenzen sehr hoch“, berichtete Hoolt. Das gilt auch in Richtung Westfalen. Deshalb gibt es auch Überlegungen, die Spieler aus dem Kreis Steinfurt zum Vergleichswettkampf einzuladen. „Das ist aber noch Zukunftsmusik“, sagte der Jugendwart.