Heißes Duell: FC 09 gastiert in Papenburg

BW Papenburg, der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, empfängt am Freitagabend (20 Uhr) den Verfolger aus Schüttorf. Für beide Teams geht es darum, nach den jüngsten Ausrutschern wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Schüttorf. Die Partie zwischen Blau-Weiß Papenburg und dem FC Schüttorf 09 ist und bleibt ein Spitzenspiel, auch wenn beide Mannschaften in den vorherigen Duellen nicht gerade Spitzenleistungen zeigten und Spitzenergebnisse einfuhren. „Wenn nicht dieses Spiel, welches dann?“, fragt 09-Trainer Michael Schmidt berechtigterweise vor dem Duell der beiden Bestplatzierten der Bezirksliga am Freitag (20 Uhr).

Als Tabellenführer erwarten die Emsländer den Anpfiff – auch wenn sie in den vorherigen drei Partien nur einen Punkt sammelten. Die punktgleichen Schüttorfer sind seit vier Spielen sieglos und holten nur zwei Zähler in diesem Zeitraum. Für beide Mannschaften waren es gleich mehrere verpasste Möglichkeiten, sich an der Tabellenspitze einen Vorteil zu verschaffen. Stattdessen rückten die Verfolger VfL Weiße Elf und Union Lohne wieder ganz dicht an das Top-Duo heran.

„Wir haben jetzt schon die dritte Vorlage nicht genutzt“, sagt Michael Schmidt und meint das 1:1 seiner Truppe am vergangenen Wochenende beim SV Meppen II. „Wir haben es auf dem Silbertablett serviert bekommen, aber in vielen Teilen ist die Mannschaft vielleicht noch sehr jung“, versucht er sich an einem Erklärungsansatz. Eine große Enttäuschung ist der dreifach verpasste Sprung an die Spitze für die Schüttorfer allerdings nicht: „Wir wollen bis zum Ende oben mitmischen. Das ist die aktuelle Zielsetzung“, erklärt Schmidt und will nicht, dass zu viel Druck auf seinem Team lastet.

Im Hinspiel lieferten sich die beiden Kontrahenten in Schüttorf beim 4:4 einen denkwürdigen Kampf. „Das sind die Spiele, an die man sich noch lange erinnert“, meint Schmidt und hofft, dass das Rückspiel ähnlich spektakulär, aber mit einem noch besseren Ergebnis für seine Mannschaft ausgeht. „Wir haben uns in den Einheiten auf die Spielweise des Gegners vorbereitet“, berichtet er. Denn die zweikampfstarken Blau-Weißen operieren vor allem mit langen und hohen Bällen.

Beim FC 09 fehlt der an der Wade verletzte Hanjo Prondzinski, der im Mittelfeld erneut durch Werner Hofschröer ersetzt wird. „Ein Abendspiel vor diesem Publikum in Papenburg – das ist schon ein echtes Highlight“, sagt Schüttorfs Coach Michael Schmidt und baut darauf, dass seine Mannschaft die vierte Möglichkeit nutzt und nun im direkten Duell am Tabellenführer vorbeizieht.

Die weiteren Spiele mit Grafschafter Beteiligung

VfL Weiße Elf – Concordia Emsbüren (So., 14 Uhr): Den fünften Dreier in Folge hat der VfL in Schapen in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. „Aber eigentlich zählt diese Serie nicht, denn nach der Winterpause geht es ja wieder neu los“, meint Spielertrainer Dennis Brode, der mit zwei Toren selbst großen Anteil am jüngsten Sieg hatte. Gegen Emsbüren wollen die Nordhorner im zweiten Pflichtspiel des neuen Jahres nachlegen – auch wenn Concordia bislang meist gut gegen den VfL aussah. „Es kommt der nächste Angstgegner“, sagt Brode und ergänzt: „Ich finde die Mannschaft richtig gut.“ Durch die Punktverluste des Top-Duos aus Papenburg und Schüttorf befinden sich die Nordhorner in der Tabelle mittlerweile in Schlagdistanz. „Wir wollen noch mehr Druck aufbauen. Mit einem Sieg können wir ganz oben rankommen“, sagt der VfL-Coach, der aller Voraussicht nach auf die verletzten Mikail Özdemir, Marco Pinheiro (beide Leiste) und Matthias Böhm (Rückenprobleme) verzichten muss.

TuS Gildehaus – SV Eintracht TV (So., 14.30 Uhr): Vor zwei Jahren stieg Gildehaus aus der Bezirksliga ab, doch es gab damals trotzdem ein paar Highlights. Eines davon war unbestritten das 3:2 im Heimspiel gegen Eintracht. „Damals waren die Nordhorner vielleicht noch ein bisschen überheblich“, erinnert sich Trainer Wolfgang Schmidt, der verspricht: „Wir werden uns auch diesmal etwas für den Gegner überlegen.“ An der Eintracht-Qualität hat sich aus seiner Sicht nicht viel getan, auch wenn die beiden Mannschaften aktuell punktgleich sind: „Sie haben einige Leute dabei, die auch höher spielen könnten“, lobt Schmidt. Ihre Qualität zeigten die Nordhorner gerade erst beim 5:2 gegen Leschede, das sie im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Zoran Milosevic bis auf den sechsten Platz brachte. „Es ist trotzdem nicht alles gut gelaufen. Es gibt noch Sachen, die wir verbessern müssen“, meint der Coach nach seiner Premiere als Eintracht-Coach.

SV Wietmarschen – SC Spelle-Venhaus II (So., 15 Uhr): Das Derby gegen Lohne brachte dem SVW eine klare 0:3-Niederlage. „Lohne war der verdiente Sieger“, gesteht Trainer Norbert Wübbels, „wir haben uns keine einzige Torchance herausgespielt.“ Trotz der Offensivschwäche war aus seiner Sicht aber nicht alles schlecht: „Die zweite Halbzeit konnten wir ein bisschen offener gestalten.“ Die Schwierigkeiten im Spiel nach vorne bleiben aber das große Manko des Aufsteigers – und mit den Spellern kommt ein „ähnlich schweres Spiel“ (Wübbels) auf die Grafschafter zu. Spelle hat den zweitbesten Angriff der Liga: 46 Tore erzielte der SC bislang – und damit satte 33 mehr als der SVW. Wübbels hofft, dass die Rückkehr der zuletzt gesperrten Manuel Hangbers und Thomas Klassen seinem Team einen Schub gibt.

FC Leschede – Union Lohne (So., 15 Uhr): Mit dem 3:0-Erfolg gegen Wietmarschen im Rücken fahren die Lohner nach Leschede. „Viele Dinge müssen sich erst wieder einschleifen“, kommentiert Trainer Ralf Cordes den Start in die zweite Saisonhälfte, der zwar ein klares Ergebnis brachte, in einigen Bereich aber noch nicht überzeugend verlief. Der Torabschluss und die Spritzigkeit sind die Themen, die Cordes in dieser Woche im Training mit seiner Truppe bearbeitet hat. Leschede mit Michael Knieper und Jesko Bühring ein gefährliches Sturmduo, das gemeinsam für zwei Drittel der 24 Saisontreffer verantwortlich ist. „In der Offensive immer für ein Tor gut, aber hinten anfällig“, beschreibt Cordes die Lescheder Patrick Foppe (Gelbsperre) und Thomas Müller (Wadenprobleme) fehlen.