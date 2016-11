Heinz Welling Ehrenbürgermeister in Wietmarschen

Wietmarschen. Die neuen und ehemaligen Mitglieder des Gemeinderates Wietmarschen erhoben sich von ihren Sitzen, als der hauptamtliche Bürgermeister Manfred Wellen die Ernennungsurkunde für den stets ehrenamtlich im Einsatz gewesenen Heinz Welling verlas. „Der Titel Ehrenbürgermeister ist die bedeutenste Auszeichnung der Gemeinde“, betonte Wellen. Der Geehrte sei am 10. Februar des Jahres 1981 erstmals als Nachrücker in den Gemeinderat gekommen und seitdem bei sieben Kommunalwahlen jeweils wiedergewählt worden, und das mit stetig steigender Stimmenzahl.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/heinz-welling-ehrenbuergermeister-in-wietmarschen-172711.html

Neben seiner 35-jährigen Ratstätigkeit hat sich Heinz Welling auch seit 25 Jahren als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde engagiert. „Heinz Welling hat sein Amt mit Leib und Seele ausgefüllt. Dabei standen die Belange der Gemeinde stets im Vordergrund“, betonte Bürgermeister Wellen bei der Ehrung. Zudem sei er Welling dankbar, dass er ihm in den vergangenen zwei Jahren beim Einstieg in die Aufgaben des hauptamtlichen Bürgermeisters stets unterstützt habe. Welling sei „auch bei nicht sehr angenehmen Terminen“ ein Partner in der Zusammenarbeit gewesen. „Du hast stets für deine Meinungen und Überzeugungen gekämpft“, attestierte Wellen dem scheidenden CDU-Politiker. Zudem habe er immer loyal die Beschlüsse des Rates vertreten. Wenn Welling siebenmal von den Bürgern wiedergewählt worden sei, so Wellen, sei das auch ein Zeichen für dessen nachhaltige Politik.

