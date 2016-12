Heintz über 200 m Lagen Vizeweltmeister - Koch im Finale

Mehr aus diesem Ressort

Zum Abschied aus der Champions League kassiert Gladbach eine bittere 4:0-Pleite in Barcelona. Trainer Schubert und das Team stehen nun unter Druck. Sollte gegen Mainz kein Sieg gelingen, könnte die Stimmung kippen. mehr...

Ein Punkt fehlt den deutschen Handballerinen noch zum Einzug in die EM-Hauptrunde. Nach couragierten Auftritten sollte das gegen Polen machbar sein. Die Partie ist für Bundestrainer Biegler eine Reise in die Vergangenheit. mehr...

Es gibt keinen Zwang zu gewinnen. Bayer Leverkusen hat das Achtelfinale der Champions League schon erreicht und kann die Partie gegen den AS Monaco genießen. Doch es ist nur eine Verschnaufpause: Am Sonntag will Bayer die negative Bundesliga-Bilanz aufbessern. mehr...