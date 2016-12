Heinevetter verlängert bei Füchsen Berlin bis 2020

Mehr aus diesem Ressort

Reus sei Dank. Dank des späten Treffers des Nationalspielers zum 1:1 in Köln blieb dem BVB ein weiterer Rückschlag erspart. Zum wiederholten Mal seit dem Ende seiner lange Zwangspause erwies er sich als unverzichtbarer Schlüsselspieler. mehr...

Acht Spiele ist Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga schon ohne Sieg. Für Trainer André Schubert wird es vor dem Heimspiel gegen Mainz langsam ungemütlich. Auch Bayer Leverkusen will auf Schalke einen weiteren Absturz verhindern. mehr...

Drei Wochen nach dem Verlust der Tabellenführung an RB Leipzig sind die Bayern in der Liga wieder vorn. Leipzig kassiert ausgerechnet beim Ex-Club von Coach Hasenhüttl die erste Saisonpleite. Borussia Dortmund erkämpft nach der Champions-League-Euphorie in Köln ein 1:1. mehr...