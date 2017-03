Heimspiel wird zur Schlüsselpartie für den FC 09

Schüttorf. Die Konstellation in der 2. Volleyball-Bundesliga für den FC Schüttorf 09 ist kurios. Die Saison dauert noch fast einen Monat bis zum 22. April. Dennoch bestreitet die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger am Sonntag bereits das letzte Heimspiel in dieser Spielzeit. Um 16 Uhr sind die Sporfreunde Aligse in der Vechtehalle zu Gast. Anschließend müssen die 09-Akteure in den kommenden Wochen noch dreimal auswärts antreten. Mit CV Mitteldeutschland, VC Bitterfeld-Wolfen und dem SV Lindow-Gransee stehen den Schüttorfern nicht nur drei weite Auswärtsfahrten bevor, sie treffen auch durchgehend auf Gegner aus der oberen Tabellenregion. Umso wichtiger ist das Heimspiel gegen die Sportfreunde, die mit 28 Punkten nur drei Zähler mehr als der FC 09 auf ihrem Konto haben und damit das rettende Ufer ebenfalls noch nicht erreicht haben. „Wir haben seit Wochen Endspiele. Aber dieses ist besonders wichtig. Es geht quasi um sechs Punkte“, betont Jäger. Die Hannoveraner, die lange eine gute Rolle in der Liga spielten, sind erst in den vergangenen Wochen in Richtung Abstiegszone gerutscht. Dabei gingen fünf der letzten sechs Partien verloren. Allerdings ist die Situation im Abstiegskampf in dieser Saison auch so extrem wie schon lange nicht mehr. Die Tatsache, dass Mannschaften aus dem Tabellenkeller wie die Tecklenburger Land Volleys oder der USC Braunschweig in den vergangenen Wochen kontinuierlich gepunktet haben, hat dazu geführt, dass selbst der Tabellensiebte nur wenige Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone hat. In Aligse wird es nach der Saison einen Umbruch geben. Der langjährige Trainer Stefan Thiele wird nach vielen erfolgreichen Jahren, die in der 2. Liga mündeten, sein Amt nach der Spielzeit abgeben. „Aligse wird alles versuchen, um diese Ära nicht mit einem Abstieg zu beenden“, ist sich Jäger sicher.

Alles in die Waagschale werfen wollen aber auch die Schüttorfer. „Alle haben verinnerlicht, worum es geht“, sagt der 09-Coach, der neben den wichtigen Punkten aber auch noch eine weitere Extra-Motivation sieht. „Wir wollen uns von den Zuschauern mit einer starken kämpferischen Leistung verabschieden, auch wenn wir leider noch nicht wissen wohin“, sagt Jäger angesichts der akuten Abstiegsgefahr. Das Publikumsinteresse ist trotz der durchwachsenen Leistungen gerade in der Vechtehalle in dieser Saison stetig gestiegen. „Wir haben erheblich mehr Zuschauer als in den vergangenen Jahren, auch wenn die viel mit uns leiden mussten“, sagt Jäger, der dafür zum einen den engeren Kontakt der Spieler zum Publikum anführt. Zum anderen sorgt die Arbeit des FC 09 in den Schulen dafür, dass immer mehr Kinder mit ihren Eltern die Heimspiele der Schüttorfer besuchen.