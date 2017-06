Heimathaus lässt den Geist von Woodstock aufleben

Die lange Musiknacht zog in Twist die meisten Besucher an. Dafür sorgten Andreas Kümmert, Henrik Freischlader und die Busters. Zuvor gab es ein Wiedersehen mit den unvergessenen Troggs und den „Rock Classic Allstars“.

Twist. Zum mittlerweile fünften Mal veranstaltete das Heimathaus Twist am vergangenen Wochenende sein im Abstand von zwei Jahren stattfindendes Musikfestival „Spirit Of Woodstock“. Zum Auftakt gab es für die Beat- und Rockfreunde der „Generation 50plus“ ein Wiedersehen mit den unvergessenen Troggs und den „Rock Classic Allstars“, die das direkt neben dem Heimathaus aufgestellte Zirkuszelt mit alten Hits und Rockklassikern aus den Charts der 1960er- und 1970er-Jahre rockten. Am Sonntag endete das Festival mit einem Auftritt der „Michael Jackson Tribute Band“, die mit ihren Showtänzern und den großen Hits des einstigen „King Of Pop“ begeisterten.

Im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens stand allerdings der Sonnabend, dessen Programm denn auch mit Abstand die meisten Besucher anzog. Zu Beginn einer langen Musiknacht zog der Gitarrist und Sänger Henrik Freischlader die Freunde des Blues und Bluesrock in seinen Bann. „Blues For Gary Moore“ lautet das Motto seiner aktuellen Tour, für die Freischlader mit Vic Martin an der Hammond-Orgel und Pete Rees am Bass zwei Mitglieder der einstigen Gary Moore Band verpflichten konnte.

Im überaus dichten Zusammenspiel mit den britischen Bluesrockspezialisten gelang Freischlader ein Konzert der Extraklasse. Zu hören gab es eindringlich melodiöse Bluesballaden und krachenden Bluesrock in bester britischer Rocktradition, dessen Riffs und Gitarrenlicks zuweilen an den Sound von Ten Years After, Cream und der frühen Deep Purple erinnerten.

Zum Höhepunkt seines Auftritts wurde eine Version des Donny Hathaway- Soulklassikers „I Love You More Than You’ll Ever Know“. Deep Soul aus den frühen 1970er Jahren, dessen Gefühlswelten Freischlader und seine Band mit einer staunenswerten Dynamik von Rhythmus, Lautstärke und Klangfarben wunderbar ausleuchteten.

Mit Andreas Kümmert folgte ein Sänger, der seit dem Gewinn des „Voice Of Germany-Contest“ in 2013 und der Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest 2015 als eine der großen Hoffnungen der bundesdeutschen Rock- und Popszene gilt. Er entpuppte sich als wahres Energiebündel. Wie ein Derwisch tanzte und rockte er über die Bühne, während er mit seiner Band eine wunderliche Mixtur aus Pophits im Hardrock-Gewand, Blues, akustischen Songs im Singer/Songwriter-Genre und ungewöhnlich arrangierten Rockklassikern zu Gehör brachte.

Neben einer gekonnt funky aufgeladenen Version des „Crossroads“ der Cream gab es leider auch allerhand Hard-Rock-Gewitter, in denen seine Stimme fast unterzugehen drohte. Den meisten Beifall ernteten seine zur akustischen Gitarre vorgetragene Rockballade „Fall“, das flott dahinrockende „Diamonds And Pearls“ und das programmatische „Rocket Man“ von Elton John. Wobei man sich beim aufdrängenden Vergleich mit den Sangeskünsten eines Elton John nicht des Eindrucks erwehren konnte, dass Andreas Kümmert wohl kaum über die „grandiose Gesangsstimme“ verfügt, die ihm landauf landab zugeschrieben wird.

Zu einem echten Erlebnis wurde dagegen der die Festivalnacht beendende Auftritt der neunköpfigen Busters, die ihrem Ruf als „Deutschlands beste Ska-Band“ gerecht wurden. Innerhalb weniger Minuten verwandelte ihr Auftritt das Musikzelt in einen Tanzsaal. Mitreißend ihr mit Reggae, Swing, Jazz, Rock, Funk und Punk aufgeladener Ska-Sound, die hitzigen Rhythmen, die messerscharfen Bläsersätze, die kurzweiligen Soli aller Bandmitglieder.

Dazu präsentierten die seit 30 Jahren zum Ska-Tanz aufspielenden Busters eine tolle Bühnenshow, die der Spiel- und Bewegungsfreude aller Bandmitglieder weiten Raum gab. So endete die Festivalnacht am Samstag in ausgelassen fröhlicher Stimmung mit einer Band, die man in der Region gern einmal wiedersehen und -hören möchte.