Heiko Brüning übernimmt Schüttorfer Stadtmarketing

Der ehemalige Geschäftsführer des VVV-Stadt- und Citymarketing in Nordhorn wechselt zum 1. Februar in die Vechtestadt. Dort sieht er großes Potenzial.

Schüttorf. Heiko Brüning wird zum 1. Februar 2017 neuer Beauftragter für Marketing, Tourismus und Kultur in Schüttorf. Stadtdirektor Manfred Windhaus und Personalamtsleiterin Elfriede Verst stellten Brüning am Donnerstag offiziell vor. Der 60-Jährige, der gebürtig aus Leer stammt, war bis 2015 Geschäftsführer des VVV-Stadt- und Citymarketing in Nordhorn und seitdem freiberuflich tätig. „Ich bin seit 15 Jahren überzeugter Grafschafter“, sagte Brüning bei seiner Vorstellung. „Schüttorf ist eine schöne Stadt. Es lohnt sich, sie intensiver zu bewerben. Ich weiß, was für ein großes Potenzial hier vorhanden ist.“

Seine Hauptaufgabe sieht er zunächst darin, die wichtigsten Akteure aus Kultur, Einzelhandel, Marketing und Tourismus zusammenzubringen. „Wir wollen sehen, wie wir Schüttorf gemeinsam voranbringen können.“ Auch die Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt sei notwendig. „Ich verfüge über ein gutes Netzwerk, das für die Aufgabe hier sicherlich nützlich sein kann“, so Brüning. „Wir sind froh, dass wir solch ein Schwergewicht für uns gewinnen könnten“, sagte Manfred Windhaus. „Diese Position ist hier ja lange diskutiert worden.“ Brüning wird sein Büro in der Alten Kirchschule beziehen und eine enge Anbindung an den Pluspunkt erhalten. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, 30 Stunden pro Woche wird Brüning in Schüttorf arbeiten, darüber hinaus wird er weiterhin selbstständig tätig sein. „Es gibt außerdem die Möglichkeit, dass wir einen Ausbildungsplatz zur Freizeit- und Tourismus-Fachkraft ausschreiben“, kündigte Windhaus an.