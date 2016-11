Haussammlung der Lebenshilfe bringt 60.000 Euro

gn Nordhorn. Die Autismus-Ambulanz wurde 2013 in den Räumen der Offenen Hilfen am Ootmarsumer Weg 110 in Nordhorn geschaffen. „Da ein derartiges Angebot im Landkreis nicht vorhanden gewesen ist, mussten die Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung bis dahin lange Fahrtzeiten auf sich nehmen, um Hilfen in Anspruch zu nehmen“, teilt die Lebenshilfe mit: „Um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und kein finanzielles Risiko einzugehen, hat die Lebenshilfe vor drei Jahren vorerst zwei Räume für die Autismus-Ambulanz eingerichtet.“

Aufgrund steigender Klientenzahlen sind weitere Mitarbeiter eingestellt worden, und die vorhandenen Raumkapazitäten reichen nicht mehr aus. Der Vorstand der Lebenshilfe Grafschaft Bentheim e. V. hat daher beschlossen, die Ambulanz an ihrem Standort zu erweitern. Der Erlös der Haussammlung, der zwischen 17. Mai bis 10. Juni erzielt wurde, fließt komplett in das Erweiterungsprojekt. Geschäftsführer Thomas Kolde freute sich über die positive Resonanz in der Bevölkerung: „Mein Dank geht an alle Grafschafter für die großzügigen Spenden sowie an die etwa 300 Sammler, die die Aktion tatkräftig unterstützt haben.“