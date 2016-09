Hausmesse in Nordhorn zeigt aktuelle Trends

Nordhorn. Die Hausmesse „ENO@home 2016“ des bundesweit tätigen Großhändlers „ENO telecom“ zeigte den Besuchern in der Alten Weberei die Produkt-Höhepunkte von den jüngsten Leitmessen IFA, Gamescom, IAA Nutzfahrzeuge oder Automechanica. In zwei Messehallen waren neben den Produkten auch alle Dienst- und Serviceleistungen von ENO zu erleben.

Viele Aussteller

Unter den 60 Ausstellern waren alle namenhaften Hersteller und Netzbetreiber ebenso vertreten wie spezielle Lösungsanbieter. Der Fokus lag auf den ITK-Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Netzvermarktung, Home Entertainment, Smart Home, Navigation, Car Entertainment, Telematik sowie dem passenden Zubehör.

On- und Offline Aktiviäten

Zur aktiven Gestaltung des Wandels im Handel bot ENO den Fachhändlern viele Beispiele. So kann er die Veränderungen der Einkaufswelt im Shop vom PoS (Point of Sales) zum PoD (Point of Decision) als große Chance für sich nutzen. Die Verknüpfung von On- und Offline Aktivitäten wird von ENO mit vielen Angeboten unterstützt.

Sehr interessiert zeigten sich die Gäste an den 15 Dienstleistungen von ENO, die zukunftsweisende Impulse geben und Händlern Aufgaben abnehmen. Vom fertigen Onlineshopsystem über die passende App, Google 360°, Shop-Möbel und Shop-TV bis hin zu Werbegestaltung und Expansionskonzepten bietet ENO alles, was ein Fachhändler benötigt.

Die Wachstumschancen, die All-IP, die Vermarktung an Geschäftskunden, der Bereich Smart Home, Internet of things, zum Portfolio passende Zubehörkonzepte, sowie Telematik oder auch Netzvermarktung bieten, waren heiß diskutierte Themen am Messetag.

Modernste Technik

Verschiedenste Live-Erlebnisse wie das Eintauchen in virtuelle Welten beim Testen verschiedenster VR-Brillen inklusive Drohnenflug, sowie Aktionen von der Verlosung von Shop-Ausstattungssets bis zur Möglichkeit, einen Smart zu gewinnen, kennzeichneten den Tag.

Ron Bulla, Geschäftsführer bei ENO, ist sehr zufrieden: „Die ENO@home war für uns auch in diesem Jahr ein sehr großer Erfolg. Es ist uns ganz wichtig, unsere Partner mindestens einmal im Jahr bei uns in Nordhorn zu begrüßen, um hier sowohl die gesamte Palette unserer Möglichkeiten vorzustellen, als auch die persönlichen Kontakte zu festigen.“