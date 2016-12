Haushalt 2017: Zukunftspläne stehen im Mittelpunkt

Vor dem Finanzausschuss hat am Freitag die Kreisverwaltung den Entwurf für den Etat vorgestellt. Auf der Einnahmenseite spiegele sich die „glänzende Situation“ des Landkreises wider, so Landrat Friedrich Kethorn.

Nordhorn. „Wir sind sehr spät dran“, merkt Landrat Friedrich Kethorn im Gespräch mit den GN am Montagvormittag an. Normalerweise präsentiere die Kreisverwaltung ihren Haushaltsentwurf dem Kreistag bereits im März. Aufgrund der Wahlen und der Konstituierung des neuen Kreistags am 17. November war die Einbringung des Zahlenwerks vor dem Finanzausschuss diesmal spät. In den nächsten Wochen werden sich die Abgeordneten und die Ausschüsse mit den Verwaltungsvorschlägen befassen, bevor Mitte Februar der Finanzausschuss öffentlich darüber diskutiert. Erst danach wird der Haushalt im Kreistag zum Beschluss vorgelegt.

Die Haushaltslage

Dem Landkreis geht es gut. Das lässt sich aus dem Etatentwurf ablesen und auch den Kommentaren von Landrat Kethorn, dem Ersten Kreisrat Uwe Fietzek sowie Michael Wilbers aus dem Fachbereich Finanzen und Kasse entnehmen. Gleichwohl sind auf der Ausgabenseite die Ansprüche hoch. Zum dritten Mal in Folge nimmt der Etat auf der Ergebnisseite die 200-Millionen-Euro-Hürde. Die Höhe der Einnahmen soll 2017 laut Entwurf bei mehr als 233 Millionen Euro liegen. Erheblichen Anteil daran hat der Ertrag der durch die Städte und Gemeinden finanzierten Kreisumlage. Sie sind von 64,7 auf 68,6 Millionen Euro gestiegen, obwohl der Hebesatz mit 49,9 Prozent gleich geblieben ist. Laut Kethorn hängt die Steigerung um fast vier Millionen Euro „mit der glänzenden Situation im Landkreis“ zusammen. Auch die Gemeinden könnten zufrieden sein. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen laut Wilbers mit mehr als 60 Millionen Euro auf einem „absoluten Höchstwert“.

Aufgrund der positiven Entwicklung wird der Landkreis freiwillige Ausgaben nicht einschränken müssen. Rund 2,8 Millionen Euro (knapp zehn Prozent mehr als 2016) gehen in 82 Projekte von Kreissportbund, Wohlfahrtsverbänden bis in soziale und kulturelle Bereiche.

Ausgaben steigen

Von einem „Spitzenwert“ sowohl bei den freiwilligen als auch bei den Pflichtausgaben spricht Friedrich Kethorn. Insgesamt steigen die Ausgaben von 226 auf 232 Millionen Euro. Allein bei den Personalausgaben und Rückstellungen für Pensionen ist ein Anstieg um knapp 4,6 Millionen auf 40 Millionen Euro zu verzeichnen. Ein sattes Plus um 12 Prozent an Ausgaben ergibt sich erneut im Sozial- und Jugendhilfebereich. Hier schlagen auch Kosten für die Integration von Flüchtlingen zu Buche. 10.000 Euro zahlt das Land als Leistungspauschale pro Flüchtling an die Kommunen, der Landkreis hingegen zahlt 1,1 Millionen Euro als Entlastungsbeitrag an die Kommunen. Parallel dazu steigen die allgemeinen Ausgaben im Sozialbereich. „Ein Jugendhilfefall kann schnell bis zu 150.000 Euro ausmachen“, so Fietzek.

Schulden abbauen

Als eine wichtige Aufgabenstellung für die Zukunft sehen Kethorn, Fietzek und Wilbers den Schuldenabbau. Zurzeit hat der Landkreis etwa 60 Millionen Euro Schulden, die weitestgehend auf seine hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen sind. Damit ist auch das Vermögen gewachsen. In den Schuldenabbau sollen 2017 rund 1,1 Millionen Euro fließen.

Die Grafschaft liege niedersachsenweit „etwas unter dem Durchschnitt“, so Kethorn. Er wolle aber nicht verhehlen, dass die Verschuldung in den vergangenen Jahren gestiegen sei.

Hohe Investitionen

Investitionen werden mit einer Ausgabensumme von 18,6 Millionen Euro erneut einen hohen Stellenwert einnehmen. Dazu gehört unter anderem der Bau einer Sporthalle für das Evangelische Gymnasium Nordhorn, Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Zuschüsse zu Kindergarten-Baumaßnahmen oder auch Investitionen in Straßen und Radwege.

Weichen werden gestellt

Im Fokus stehen laut Kethorn, Fietzek und Hilbers jedoch „Weichenstellungen“, die sich 2017 finanziell kaum auswirken werden. So werde voraussichtlich im März der Kreistag entscheiden, wie es mit der Eissporthalle weitergeht. Ungeklärt sei auch das Schicksal der Anne-Frank-Schule, während für die Vechtetalschule eine Erweiterung geplant werde. Der Schienenpersonennahverkehr und die Infrastruktur seien weitere „Baustellen“. Offen ist auch noch das Schicksal des Paulinenkrankenhauses in Bad Bentheim. Als schwierig sieht die Kreisspitze die Entscheidung an, wie die „Bildungslandschaft“ weiter gestaltet werden soll. Eine Steuerungsgruppe soll hier nach neuen Strukturen suchen.

