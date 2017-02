Hausärztemangel: Sozialverband fordert Handeln

gn Uelsen. Seit längerer Zeit ist in der Gemeinde Uelsen bekannt, dass der nahende Ruhestand einiger Hausärzte zu erheblichen Engpässen in der medizinischen Versorgung führen wird. Zwar hat die Gemeinde im Dezember 2016 Lösungsansätze diskutiert, um einem drohenden Ärztemangel entgegenzuwirken (die GN berichteten). „Passiert ist offenbar im Nachgang wenig“, meint der Sozialverband (SoVD).

Ein Hausarzt in Uelsen sei bereits in den Ruhestand gegangen, ohne dass ein Nachfolger dessen Praxis übernommen hat. „Die Konsequenzen tragen nun viele Patienten, die wegen einer schweren Erkrankung oder fehlender Mobilität nicht in der Lage sind, weite Wege zum nächsten Arzt auf sich zu nehmen“, beklagt der SoVD-Kreisverband jetzt in einer Pressemitteilung.

Kreisvorsitzender Bernhard Alferink wird derzeit nach eigenen Angaben häufig von SoVD-Mitgliedern auf den Ärztemangel angesprochen, nachdem mit der Schließung einer Arztpraxis in Uelsen etwa 1500 Menschen ohne hausärztliche Versorgung dastanden. So wendete sich auch Familie Oudehinken an den SoVD. Nach Angaben von Albert Oudehinken kümmert er sich gemeinsam mit seiner Frau Janna um seine 95-jährige Mutter Wilhelmina Oudehinken. Sie wird liebevoll zu Hause gepflegt. Ein Pflegeheim kommt für die Familie nicht in Frage.

Bislang kamen sie gut zurecht, auch wenn die 95-Jährige auf regelmäßige ärztliche Behandlungen angewiesen ist. Ihr früherer Hausarzt kam häufig vorbei, betreute die bettlägerige Frau medizinisch und verschrieb lebenswichtige Medikamente. Doch seit der Hausarzt seine Praxis im sechs Kilometer entfernten Uelsen aus Altersgründen schloss, haben Oudehinkens ein großes Problem. Die 95-Jährige kann keine langen Fahrten auf sich nehmen. Da die anderen Arztpraxen in der Region durch den Ärztemangel derartig überlastet sind, können die verbleibenden Ärzte keine Hausbesuche durchführen.

Jetzt ist bereits das Ausstellen eines Rezeptes mit vielen Schwierigkeiten und weiten Wegen verbunden. Nur der Pflegedienst sichert die Grundversorgung. So wie den Oudehinkens dürfte es nach Einschätzung des Grafschafter Sozialverbandes vielen Familien in der Gemeinde Uelsen gehen, die einen kranken Angehörigen zu Hause pflegen.

„Es ist schon ein kleiner Skandal, dass eine alte Frau keine adäquate medizinische Versorgung bekommt, wenn man bedenkt, dass der Hausarzt der Familie Oudehinken schon seit Längerem angekündigt hat, in den wohlverdienten Ruhestand gehen zu wollen“, findet Alferink und ergänzt: „Politik und Verwaltung hätten viel schneller reagieren müssen.“ Die Situation könnte sich schon in wenigen Monaten weiter verschärfen, denn auch in anderen Dörfern der Samtgemeinde sei der Ruhestand einiger Hausärzte absehbar.

„Hier helfen nur schnelle, unbürokratische und konsequent umgesetzte Lösungen“, so der Kreisvorsitzende. Finanzielle Anreize seien ein Schritt, um den medizinischen Nachwuchs in die Region zu holen. Die Politik müsse dafür allerdings die nötigen Mittel bereitstellen.