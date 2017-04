Harte Fronten vor den Brexit-Verhandlungen

dpa London/Brüssel. Vor den Brexit-Verhandlungen sind die EU und Großbritannien auf Konfrontationskurs. Die 27 EU-Staaten versammelten sich bei einem Sondergipfel in seltener Eintracht hinter ihrer Position. In den Leitlinien fordert die EU, dass in einer ersten Phase nur die Bedingungen der Trennung besprochen werden. Dazu zählen die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und finanzielle Verpflichtungen. Doch Premierministerin Theresa May stellt sich dagegen. Sie forderte in der BBC heute erneut, den EU-Austritt und das Handelsabkommen gleichzeitig zu verhandeln.