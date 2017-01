Harte Arbeit für eine gute Ausbildung

Gildehaus. Innerhalb kürzester Zeit die Jugendlichen dahinzubekommen, dass sie sich für einen Beruf entscheiden können – das sei, sagt Kai Schmidt, die große Herausforderung in der Berufsorientierung an der Hauptschule Gildehaus. „Dafür haben wir als Hauptschule weniger Zeit als andere Schulformen“, sagt Schmidt, stellvertretender Schulleiter. Die Berufsvorbereitung an der Gildehauser Hauptschule bedeutet daher intensive Arbeit für alle Beteiligten. Bereits mehrfach wurde die Schule mit dem Gütesiegel „Startklar für den Beruf“ ausgezeichnet.

„Wir starten in der 7. Klasse mit einer Potenzialanalyse durch externe Kräfte“, berichtet Schmidt. „Wir schauen dann genau, wo die Interessen, die Stärken und die Schwächen der Schüler liegen.“ Drei Tage lang werden die Schüler dafür aus dem Unterricht herausgenommen. Es geht um handwerkliche, aber auch um soziale Fähigkeiten. Anschließend finden Gespräche mit den Eltern statt. In der 8. Klasse geht es dann im Fach „Arbeit/Wirtschaft“ unter anderem darum, wie eine gute Bewerbung aussehen muss. Außerdem besuchen die Schüler drei Tage lang einen Bereich der Berufsschule.

Ein Ereignis von großer Wichtigkeit steht ebenfalls in der 8. Klasse an: das erste dreiwöchige Praktikum. Hier kann sich dann schon zeigen, in welche Richtung es beruflich gehen wird. Muss es aber nicht, wie Kai Schmidt erklärt: „Das Ergebnis kann natürlich auch sein, dass dieser Job nichts für den Schüler ist.“ Auch das sei eine wichtige Erkenntnis. Das zweite Praktikum absolvieren die Jugendlichen dann in der 9. Klasse. Wir achten darauf, dass die Schüler nicht in den gleichen Betrieb gehen. Es sei denn, sie haben dort eine Chance auf einen Ausbildungsplatz“, erklärt Schmidt. „Das kommt schon sehr häufig vor.“

Bei der Vermittlung der Praktikumsplätze spielt Schulsozialarbeiter Michael Conen eine wichtige Rolle. „Er ist stark vernetzt“, sagt Kai Schmidt. Conen kennt die Betriebe und die Schüler gut. Zur Orientierung gibt es außerdem Betriebsbesichtigungen bei den Kooperationsbetrieben Bentheimer Eisenbahn, Busmann in Schüttorf und Traytec. Zudem besuchen die Klassen 8, 9 und 10 Ausbildungsplatzbörsen in Schüttorf und Bentheim.

Um weitere Einblicke in verschiedene Berufe zu bekommen, besuchen die Jugendlichen in der Klasse 9, während des ersten Halbjahres an einem Tag die Berufsschule in Nordhorn – drei verschiedene Bereiche sind Pflicht. Wichtig ist der Schule zudem, die Eltern beim Thema Berufswahl frühzeitig mit ins Boot zu holen. „Das wird auch größtenteils sehr gut angenommen“, sagt Schmidt. Auch im Nachmittagsbereich der Gildehauser Hauptschule wird das Thema Berufsorientierung großgeschrieben. Die Schüler haben die Möglichkeit, ganz ohne Verpflichtungen in die Betriebe hereinzuschauen. „Der Gedanke dabei ist, dass die Schüler ohne Formalitäten einfach mal hereinschnuppern können“, sagt Michael Conen. Zweimal im Jahr bekommen die Schüler eine Liste mit Betrieben, bei denen diese unverbindliche Möglichkeit besteht. „Wenn daraus mehr wird, dann haben wir unser Ziel erreicht“, sagt Conen. Der Bedarf der Betriebe an Nachwuchs ist auf jeden Fall groß. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Firmen, ob wir jemanden für einen Ausbildungsplatz haben“, sagt Conen stolz. Auch die Flüchtlingsklasse soll in diesem Jahr in die Berufsvorbereitung integriert werden.

Damit beim Bewerbungen schreiben alles funktioniert, werden die Schüler zudem in der Textverarbeitung und im E-Mails-Schreiben geschult, wovon sie auch im späteren Berufsleben profitieren. „Es geht hier keine Bewerbung raus, über die ein Lehrer nicht noch mal drübergeschaut hat“, erklärt Schmidt.

Der gute Ruf, den Kai Schmidt der Schule attestiert, wird durch die Anzahl an Anmeldungen untermauert. „Wir liegen über den zu erwartenden Zahlen. Die Eltern wissen, dass ihre Kinder hier gut vorbereitet werden.“