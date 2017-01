Hans Paust geht in Handball-Ruhestand

Neuenhaus/Uelsen. Hans Paust, der Coach der Landesliga-Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen, hört nach dieser Saison auf. „Ich bin 67 Jahre alt, da darf man auch mal aufhören“, sagt der Trainer, der dreieinhalb Jahre für die Spielgemeinschaft aus der Niedergrafschaft gearbeitet hat. Für den Trainer ist es nicht nur ein Abschied von der SG, Paust will sich – so der Plan – komplett in den Handball-Ruhestand verabschieden. Und damit schließt sich quasi ein Kreis, wie er selbst sagt, denn der heute 67-Jährige hat im Alter von sechs Jahren beim TuS Neuenhaus mit dem Handball begonnen.

Für Paust steht die Entscheidung, sich aus dem Handball zurückzuziehen, schon seit längerem fest. Mannschaft und Vereinsverantwortliche wussten Bescheid, dass für den Coach im Sommer Schluss sein wird. „Ich habe keine Lust mehr auf die Auswärtsfahrten“, berichtet der 67-Jährige von einem der Gründe für seinen Entschluss. „Die Zeit ist reif“, sagt der Trainer des amtierenden Landesliga-Meisters. Trotz aller Gründe fällt dem Coach der Abschied nicht leicht. „Ich habe eine tolle Mannschaft mit Spielerinnen, die auch als Hausfrau oder Mutter mehrmals in der Woche zum Handball kommen“, sagt Paust. Natürlich wird der in Meppen wohnende Coach die neue Freiheit ab Sommer auch genießen, schließlich war das Leben in der Vergangenheit allzu oft durch den Handball getaktet. „Die Urlaube wurden immer nach dem Sport gelegt“, berichtet der 67-Jährige.

Dass die Vereinsverantwortlichen genug Zeit hatten, sich auf den Wechsel vorzubereiten, war Paust wichtig. Mit Frieda Holtvlüwer steht eine Nachfolgerin bereit, die sich blendend im Verein auskennt. Die derzeitige Trainerin der zweiten Frauenmannschaft hat auch viel im Jugendbereich gearbeitet und wird ab Sommer dann auch für ihre Töchter Jessica und Carina verantwortlich sein, die beide zum Landesligateam gehören. „Frieda ist Handball – genau wie ich“, sagt Hans Paust, der die SG-Frauen mit 0:10 Punkten in der Oberliga übernahm und wieder auf die Erfolgsspur zurückführte. Eine Etage tiefer in der Landesliga holte er mit seinem Team in der vergangenen Saison den Titel, womit sportlich die Voraussetzung gegeben war, in die Oberliga aufzusteigen. Die Niedergrafschafter entschieden sich aber gegen diesen Schritt, den dann der Vizemeister und Kreisrivale FC Schüttorf 09 vollzog.

Ist der Ausstieg aus dem Trainerdasein ein Abschied ohne Wiederkehr? „Darüber denke ich nicht nach“, sagt Paust. Die Position des verantwortlichen Trainers reizt den 67-Jährigen zurzeit nicht mehr, denkbar wäre wohl eher eine Tätigkeit im administrativen Bereich, zum Beispiel als Jugendkoordinator. Da gäb‘s auch keine Auswärtsfahrten mehr. Und aus geografischer Sicht würde sich für den Meppener zum Beispiel auch eher der TuS Haren als Tätigkeitsfeld anbieten, selbst wenn Paust zurzeit der SG Neuenhaus/Uelsen natürlich am meisten verbunden ist.