Hannover verpasst Sprung an die Spitze - Fürth mit Sieg

Vor der großen Stunde von Uli Hoeneß mit der Wahl ins Präsidentenamt kann der FC Bayern mit Rekordzahlen auftrumpfen. Umsatz und Gewinn sind beim Fußballkrösus höher als je zuvor. Der Finanzvorstand spricht von Investitionen in den Super-Kader. mehr...

Was für ein Comeback! Nach fünfmonatiger Verletzungspause springt Severin Freund beim Weltcup-Auftakt auf Anhieb wieder auf das Podest. Nur der Slowene Domen Prevc ist besser. Auch Karl Geiger und Markus Eisenbichler überzeugen. mehr...

Im WM-Kampf mit Nico Rosberg setzt Lewis Hamilton Zeichen. Der Brite bestimmt die ersten beiden Trainingseinheiten in Abu Dhabi. Dem deutschen Formel-1-Spitzenreiter bleibt jeweils Rang zwei. So ein Ergebnis würde ihm am Sonntag zum WM-Triumph reichen. mehr...