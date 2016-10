Hannover besiegt St. Pauli 2:0 - Düsseldorf mit Remis

Hannover 96 hat den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga untermauert. Fortuna Düsseldorf ist in dem anderen Samstagsspiel nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen.

dpa Düsseldorf. Bundesliga-Absteiger Hannover bezwang vor 49 000 in der ausverkauften HDI-Arena den FC St. Pauli mit 2:0 (0:0). Hannovers Kenan Karaman brachte die Gastgeber in der 75. Minute mit seinem dritten Saisontreffer in Führung, Felix Klaus erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0. Mit 17 Punkten stehen die Niedersachsen nach acht Spielen auf Rang zwei.

Fortuna Düsseldorf ist weiter ohne Saison-Heimniederlage. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel musste sich gegen den Karlsruher SC allerdings mit einem 1:1 (1:0) begnügen und tritt im Tabellen-Mittelfeld auf der Stelle. Vor 23 741 Zuschauern war Rouwen Hennings (37. Minute) für die Gastgeber erfolgreich. Florian Kamberi (47.) traf für die Gäste.