Handyfotos im Freibad? Betriebe schauen genau hin

Viel diskutiert sind Handyfotos von Badegästen jeden Alters und beider Geschlechter in Frei- und Hallenbädern. Vielerorts wird über ein Fotografierverbot nachgedacht. In der Grafschaft setzt man auf direkte Ansprache.

Nordhorn. Die Hersteller von sogenannten Kamera-Stickern, mit denen Objektive von Smartphones abgeklebt werden können, haben Hochkonjunktur: Betreiber von Frei- und Hallenbädern erhalten seit einiger Zeit oft Muster. „Wir bekommen zurzeit regelmäßig Musterexemplare solcher Sticker zugeschickt, sehen aber davon ab, die Kamerasticker bei uns zur Pflicht zu machen“, berichtet Hildegard Greve, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Bäderbetrieben Nordhorn/Niedergrafschaft (bnn), auf GN-Anfrage. Die Gäste der drei Frei- beziehungsweise Hallenbäder in Nordhorn, Uelsen und Emlichheim werden seit mehr als einem Jahr unmissverständlich auf die Persönlichkeitsrechte hingewiesen.

„Wir haben nach dem Beginn der Flüchtlingswelle reagiert und auf Empfehlung der Deutschen Bädergesellschaft in unseren drei Bädern mehrsprachige Hinweise angebracht beziehungsweise ausgelegt, in denen in deutscher, englischer, niederländischer, syrischer und arabischer Sprache darum gebeten wird, ohne ausdrückliche Erlaubnis keine Fotos von unseren Gästen – egal ob Kinder oder Erwachsene – egal, ob weiblich oder männlich – zu machen“, sagt Hildegard Greve.

Die Schwimmmeister der drei bnn-Standorte in Nordhorn, Uelsen und Emlichheim seien schon lange sensibilisiert in Sachen „Handyfotos auf der Liegewiese“, unterstreicht Greve und sagt im GN-Gespräch: „Es kommt natürlich schon vor, dass Badegäste sagen: Da ist einer, der kommt mir nicht ganz koscher vor. Dann werden die betreffenden Personen direkt von unseren Schwimmmeistern aufgefordert, angesprochen und gegebenenfalls aufgefordert, das Fotografieren einzustellen. Wir kennen unsere Pappenheimer!“ Freies WLAN gibt es in allen drei bnn-Bädern nicht: „Das potenziert nur das Problem“, argumentiert Hildegard Greve.

Der Wasser- und Abwasser-Zweckverband Niedergrafschaft (WAZ), Betreiber des Dinkelbades in Neuenhaus, hat mit Holger Woltmann einen langjährigen und erfahrenen Schwimmmeister, der den allergrößten Teil der Badegäste im Dinkelbad kennt und im Zweifelsfall die direkte Ansprache mit der Bitte um Unterlassung sucht.

Das seit über einem Jahr kostenlose WLAN im Bereich des Dinkelbades werde von den Besuchern gerne genutzt, meint Heike ter Horst, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WAZ. Auch nutzten Eltern die Wärmebänke im Dinkelbad gerne, um ihre Kinder zu beaufsichtigen und gleichzeitig im Internet zu surfen.

„Natürlich wollen die Eltern auch gern mal ein Foto ihres planschenden Nachwuchses machen – das ist bei uns kein Problem“, sagt ter Horst im GN-Gespräch. Im Schüttorfer Freibad ist Schwimmmeister Frank Schenkbier für die Einhaltung der Badeordnung zuständig: „Generell darf bei uns das Handy mitgenommen werden – wir haben aber im Schaukasten unseres Eingangsbereichs Hinweise auf deutsch und arabisch ausgehängt, die unmissverständlich auf das Fotografierverbot anderer Badegäste hinweisen. Wir hatten jedoch noch nie Probleme damit, sagt Sandra Gruber-Bruns von den Stadtwerken Schüttorf-Emsbüren auf GN-Anfrage.

Im Badepark Bentheim sorgen fünf Tafeln mit Piktogrammen für die Einhaltung der Badeordnung und der Order, keine Fotos von Gästen in den verschiedenen Bereichen des Badeparks zu machen. „Im Saunabereich überkleben wir die Linsen mitgebrachter Smartphones sogar grundsätzlich mit Stickern“, berichtet Schwimmmeisterin Laura Krampe. Zusätzliche Hinweise auf deutsch und niederländisch sorgten auch hier für klaren Durchblick.

