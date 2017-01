Hammond und von der Lippe treten in Nordhorn auf

Nordhorn. Abwechslungsreich und vielversprechend ist das neue Veranstaltungsprogramm des „Kultur- und Tourismuszentrums Alte Weberei“ an der Vechteaue 2, das Geschäftsführer Frank Röpke und Joana Steuer mit dem „Weberei“-Team für Januar bis Juni 2017 zusammengestellt haben. Es reicht in seiner ganzen Bandbreite von Filmvorführungen („Nordhorn 1945“) und Reise-Diavorträgen – etwa über Kuba, Island, Schottland – über Musical, Konzert und Comedy bis hin zu den etablierten Märkten und Messen wie dem Antik- und Trödelmarkt, dem „Handgemacht Kunstmarkt“, der Gesundheitsmesse „Balance“ oder dem zweiten „Madame Floh“-Mode-Markt für Frauen. Weiter im Programm sind die bereits 2016 erprobten kleineren Formate wie der Song- und Poetry-Slam.

Gespannt sein darf man auf eine neu vertanzte Musical-Inszenierung von „Moulin Rouge“ der „Musical Generation“, die zum zehnjährigen Jubiläum des Grafschafter Ensembles am Freitag, 20. Januar, und Sonnabend, 21. Januar, jeweils um 20 Uhr über die Bühne im großen Saal 1 geht.

Die „Musical Generation“ ist eine generationsübergreifende und private Theatergruppe. Talente mit Interesse für Tanz, Theater, Musik, Akrobatik und Film treffen hier aufeinander. Gemeinsam probt man für große sowie kleine Showprojekte, die in ehrenamtlicher Jugendarbeit umgesetzt werden.

In Sachen Comedy gibt es eine von Sven Bensmann moderierte „Kleine Comedy Nacht“ am Sonnabend, 4. Februar, um 20 Uhr in Saal 2 mit fünf Comedians, die bekannt sind durch Auftritte zum Beispiel bei „Nightwash“. Das renommierte Münsteraner Ensemble „Placebotheater“ ist mit dem Programm „Improvisation ist alles“ am Sonnabend, 11. Februar, um 20 Uhr in Saal 1 zu erleben. Versprochen wird ein Programm für „Muskelkater im Zwerchfell und tränende Augen“.

Am Freitag, 24. März, 20 Uhr, spielt mit Maxi Gstettenbauer in Saal 2 „der kommende Stern am Comedy-Himmel“ (Stefan Raab) sein neues Solo „Maxipedia“, in dem sich der überzeugte Stubenhocker dem analogen Leben jenseits der Matrix widmet. Der Comedian gilt als „Nerdprinz der deutschen Stand-up-Szene“. Nach seinem Erfolgsprogramm „Nerdisch by Nature“ erhielt er mehrere Comedy- und Kabarettpreise. Das Kabarett „Dietutnix“ präsentiert „Glanzlichter“ am Freitag 6. Mai, 20 Uhr, im Saal 1. Es soll ein Best-of-Abend werden, mit dem die fünf Kabarettistinnen auf acht Programme, zehn Jahre Bühnenspektakel und „unfassbare Momente und Spaß in rauen Mengen“ zurückblicken.

Die „Glanzlichter“ des gesamten Comedyspielplans in der „Alten Weberei“ dürfte in der ersten Jahreshälfte Jürgen von der Lippe am Sonntag, 14. Mai, um 20 Uhr im Saal 1 mit seinem Programm „Der König der Tiere“ setzen. Das Live-Hörbuch „Beim Dehnen singe ich Balladen“ war eines der erfolgreichsten Hörbücher 2015, das wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Mit dem neuen Werk „Der König der Tiere“ im Köcher schickt sich Jürgen von der Lippe als ein Großmeister der Pointen an, das Zwerchfell seines Publikums endgültig zu perforieren. „Comedy vom Feinsten“ verspricht die „Alte Weberei“ und garantiert jetzt schon „höchstmögliche Gagdichte“. „Wer nicht lachen will, vergibt die Chance, besser auszusehen, ist also gestraft genug“, sagt Jürgen von der Lippe zu seinem Programm.

Höhepunkt des Konzertangebotes ist der Auftritt von Albert Hammond am Sonntag, 21. Mai, 19 Uhr, in Saal 1. Seine aktuelle „Songbook-Tour“ führt den Sänger nach 2013 wieder einmal nach Nordhorn. Der Musiker kommt auf über 360 Millionen verkaufte Tonträger. Sein großer Hit „It Never Rains in Southern California“ belegte Anfang der 1970er Jahre Platz fünf der US-Charts und bescherte ihm den internationalen Durchbruch.

Dabei sind es nicht nur seine eigenen Titel, die ihn bekannt machten: Der 1944 in London geborene Brite ist vor allem ein enorm erfolgreicher Songwriter. „One Moment in Time“ von Whitney Houston und „I don’t wanna lose you“ von Tina Turner sind nur zwei seiner herausragenden Erfolge. 2008 wurde er in die „Songwriters Hall of Fame“ aufgenommen.

Mit Sarah Lesch kommt am Mittwoch, 10. Mai, eine aufstrebende deutschsprachige Liedermacherin um 20 Uhr in Saal 2. Sarah Lesch wurde Mitte der 1980er Jahre geboren. Sie lebt und arbeitet heute in Leipzig, schrieb Musik für Kindertheaterstücke und zählt seit Jahren zu den umtriebigsten und produktivsten Liedermachern.

Sarah Lesch ist zum Beispiel Preisträgerin des Udo Lindenberg-Panikpreises 2016. Der „Münchner Merkur“ urteilte: „Sarah Leschs Vortrag mit Gitarre atmet den Geist eines Hannes Wader – voller Aufbruchstimmung und Kraft.“

Auch die Serie der Mittwoch-Clubkonzerte im „Brauhaus“ als weiterer Konzertbühne der „Alten Weberei“ wird fortgesetzt. In den nächsten Monaten haben sich ab 20 Uhr angesagt: die niederländische Top-Band „Little Steve & The Big Beat“ am Mittwoch, 8. Februar, der bekannte Pianist und Sänger Piano Pete mit „The Dirty Fingers“ am Mittwoch, 8. März.