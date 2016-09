dpa Gaza. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat für morgen zu einem „Tag des Zorns“ im Westjordanland und in Jerusalem aufgerufen. Damit soll an den ersten Jahrestag der „Al-Kuds-Intifada“ erinnert werden - der jüngsten Welle palästinensischer Anschläge. Morgen findet in Jerusalem unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und im Beisein Dutzender Spitzenpolitiker aus aller Welt das Begräbnis des israelischen Altpräsidenten Schimon Peres statt.