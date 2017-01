Hallenmasters: Favoriten führen Gruppe 1 an

Emlichheim. Die Fußball-Landesligisten SV Bad Bentheim und Vorwärts Nordhorn haben sich am ersten Vorrundentag des Grafschafter Hallenmasters die ersten Plätze der Gruppe 1 gesichert. Beim Turnier in der Emlichheimer Vechtetalhalle zogen am Donnerstagabend vor rund 500 Zuschauern außerdem die Kreisligisten SV Veldhausen 07 und Grenzland Laarwald in die Endrunde am Sonntag ein. Nicht mehr dabei ist der VfL Weiße Elf Nordhorn, dessen 4:2-Sieg im letzten Spiel gegen Vorwärts wertlos war. Der Bezirksligist hatte im Vergleich mit dem SV Grenzland das schlechtere Torverhältnis. Punktlos ausgeschieden ist die Niedergrafschafter A-Jugendauswahl. Die besten Torschützen am ersten Turniertag waren Pascal Doldersum (SV Grenzland) und Nilas Modic (SV Bad Bentheim) mit je fünf Treffern. Das Hallenmasters wird am Freitag fortgesetzt. Ab 19 Uhr spielen Borussia Neuenhaus, SV Eintracht TV Nordhorn, VfL Weiße Elf Nordhorn II, SV Klausheide, ASC Grün-Weiß 49 und Gastgeber SCU Emlichheim in der Gruppe 2 um den Einzug in die Endrunde.

Artikel zum Thema Favoriten duellieren sich schon im Eröffnungsspiel