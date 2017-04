dpa London. Eine Britin ist bei einem Hai-Angriff vor einer kleinen Insel im Süden des Atlantiks schwer verletzt worden. Die Frau sei zunächst in einer nahen Klinik versorgt und dann zur Behandlung nach Großbritannien geflogen worden, berichten britische Medien. Sie schnorchelte demnach am vergangenen Freitag in einer Bucht der Insel Ascension, als der Hai ihr ins Bein biss. Mit Schlägen soll ihr Ehemann das Tier schließlich verjagt haben.