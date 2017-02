Haftstrafen nach Prügeln für Flüchtlinge

Zwei Wachleute, die in einer Flüchtlingsunterkunft in Lingen am 20. Dezember 2015 drei pakistanische Flüchtlinge eingesperrt und verprügelt hatten, sind vom Amtsgericht Lingen zu Haftstrafen verurteilt worden.

Lingen. Der Angeklagte N. erhielt zwei Jahre, ausgesetzt zur Bewährung. Gegen den Angeklagten D. sprach das Gericht eine Strafe von zwei Jahren und drei Monaten aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden nach einem gemeinsamen Tatplan vorgegangen seien, da die drei Pakistani ihrer Meinung nach „eine Abreibung gebraucht hätten“. Die drei Flüchtlinge waren in der Unterkunft unter anderem wegen Alkoholkonsums zuvor negativ aufgefallen.

Da es Streit mit anderen Flüchtlingen gab, war entschieden worden, sie in einem Nebengebäude der Notunterkunft unterzubringen. „Die drei von den anderen Flüchtlingen zu trennen war sinnvoll“, sagte der Richter. Sie jedoch in einen viel zu kleinen Raum, von dem sie nicht wussten, wann sie dort wieder herauskommen würden, zu sperren, wertete das Gericht als Freiheitsberaubung.

Aus diesem Raum hatten die Angeklagten nach Überzeugung des Gerichtes in der Nacht ihre drei Opfer einzeln herausgeholt und verprügelt. Eines der Opfer erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Die beiden anderen Pakistani hatten über Schmerzen geklagt, aber keine sichtbaren Verletzungen erlitten.

Mit seiner Entscheidung ging das Gericht über den Antrag des Staatsanwaltes hinaus. Dieser hatte für N. ein Jahr und sechs Monate sowie für D. 15 Monate Freiheitsstrafe gefordert, die beide zur Bewährung ausgesetzt werden sollten. „Zwar hätten die Angeklagten in einer angespannten Situation ein Exempel an ihren Opfern statuieren wollen. Aber sie hätten in einer Extremsituation, in der sie möglicherweise überfordert waren, gehandelt.

Doch beim Strafmaß berücksichtigte das Gericht auch die Vorstrafen des D. Er war bereits einmal wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes in zwei Fällen und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge zu einer Haftstrafe von weit über vier Jahren verurteilt worden.

Die Rechtsanwälte der Angeklagten hatten die Glaubwürdigkeit der Opferaussagen angezweifelt und jeweils auf Freispruch für ihre Mandanten plädiert.