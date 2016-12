Härtere Auflagen für privaten Waffenbesitz in Europa kommen

dpa Brüssel. Jäger und Sportschützen in Europa müssen sich auf härtere Auflagen einstellen. Denn die EU verschärft das Waffenrecht. Nach zähen Verhandlungen zwischen Vertretern des Europaparlaments, der Staaten und der EU-Kommission haben die EU-Botschafter die neuen Auflagen jetzt in Brüssel gebilligt. Damit reagiert Europa auch auf die Terroranschläge des vergangenen Jahres. Auch in Deutschland müssen künftig deutlich mehr Teile von halbautomatischen Waffen markiert werden, damit sie besser nachverfolgbar sind. Derzeit ist dies nur für die wichtigsten Teile vorgeschrieben.