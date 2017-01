Haas will Tennis-Karriere noch 2017 beenden

dpa Melbourne. Der deutsche Tennis-Routinier Tommy Haas will seine Karriere in diesem Jahr beenden. Er hat dafür aber noch keinen genauen Zeitpunkt festgelegt. Der 38-Jährige will zunächst noch einige seiner Lieblingsturniere spielen und dann in einem geeigneten Moment abtreten. Das kündigte der immer wieder lange verletzte Wahl-Amerikaner in Melbourne an, wo er am Dienstag erstmals seit drei Jahren noch einmal bei den Australian Open antreten wird. Gegner des von einer Fußoperation genesenen Haas in der ersten Runde wird der Franzose Benoît Paire sein.