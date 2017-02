Gymnasiasten erleben besondere Geschichtsstunde

Neuenhaus. Die Geschichte antiker Städte spielt im Unterricht der gymnasialen Oberstufe keine besonders große Rolle. Insofern bildete der Vortrag, den Professor Dr. Peter Funke von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster am Montag im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums Neuenhaus über die „Heilige Stadt“ Jerusalem hielt, eine Ausnahme. Er bot den Schülern des elften und zwölften Jahrgangs, die Geschichte als Prüfungsfach gewählt haben, eine Abwechslung vom normalen Unterricht. Und nebenbei erhielten die angehenden Abiturienten einen Eindruck davon, was es heißt, einer Vorlesung zu lauschen.

Funke kam auf Einladung von Direktorin Fenni Brink-Straukamp in die Niedergrafschaft. Sie war früher selbst Studentin bei Funke und nutzte den heißen Draht zu dem renommierten Historiker, der aus Rheine stammt. Funke nahm seine Zuhörer, neben den Schülern waren auch rund 30 Gäste erschienen, mit auf eine Reise durch die Zeit. Im Fokus stand die Frage: Wo lag Golgota, die Kreuzigungsstätte Jesu? Funke stellte biblische Texte und wissenschaftliche Befunde gegenüber, gab mit Lageplänen, Fotos und Zeichnungen eine Einführung in das komplexe Thema – und machte deutlich, dass die Ausgangsfrage nicht so leicht zu beantworten ist. Am Ende seines gut einstündigen Vortrags ermunterte er die Schüler und ihre Schulleiterin, eine Klassenfahrt nach Jerusalem ins Auge zu fassen: „Fahren Sie dort hin und gucken Sie sich das an!“

50 Jahre Gymnasium Neuenhaus

Der Vortrag von Funke bildete den Abschluss des Neujahrsempfangs, zu dem der Förderverein des Gymnasiums zum inzwischen 23. Mal eingeladen hatte. Vorsitzender Albert Weersmann machte darauf aufmerksam, dass es dem Förderverein sehr wichtig sei, den Lebensraum für die Schüler mitzugestalten und die Erziehungs- und Bildungsarbeit – auch finanziell – zu unterstützen. Fenni Brink-Straukamp wies darauf hin, dass das Gymnasium 2017 sein 50-jähriges Bestehen feiere. 1967 habe man 67 Schülern der Jahrgänge fünf bis sieben den Betrieb aufgenommen.

Vor den Grußworten und dem Vortrag zur Geschichte Jerusalems hatten die Schüler im Foyer die Ergebnisse ihrer zahlreichen Seminarfächer präsentiert – und damit gezeigt, wie vielfältig das Arbeiten und Lernen an ihrer Schule ist.

