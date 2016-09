Gute Verbraucherstimmung verleiht Wall Street Rückenwind

dpa New York. Eine gute Stimmung unter den US-Verbrauchern hat auch die Laune der Anleger an der Wall Street aufgehellt. Zudem sorgte das gute Abschneiden von US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Fernsehduell gegen ihren Konkurrenten Donald Trump für Erleichterung. So sehen viele Analysten einen möglichen Wahlerfolg von Trump als das größere politische und wirtschaftliche Risiko. Der Dow Jones ging 0,74 Prozent höher bei 18 228 Punkten aus dem Handel. Die Verbraucherstimmung war im September auf den höchsten Stand seit über neun Jahren gestiegen.