Gute Ansätze beim Tabellenführer bestätigen

Bad Bentheim. Auf der einen Seite der SV Bad Bentheim, der als Aufsteiger in der Fußball-Landesliga nach dem fünften Spieltag immer noch auf den ersten Sieg wartet. Auf der anderen Seite der SV Bad Rothenfelde, der mit 13 von 15 möglichen Punkten an der Tabellenspitze thront und sich vor dem Duell mit den Obergrafschaftern (So., 15 Uhr) noch keine Niederlage geleistet hat. Eine klare Sache also? „Wir wissen, dass uns eine schwere Aufgabe erwartet, aber wenn alles optimal für uns läuft, können wir etwas Zählbares mitnehmen“, ist SVB-Trainer Mario Fischer überzeugt.

Den Optimismus ziehen die Bad Bentheimer aus dem 2:2-Unentschieden und den guten Ansätzen gegen Blau-Weiß Lohne vom vergangenen Sonntag. Gegen ein anderes Topteam der Liga sicherte sich der SVB einen verdienten Punkt. „Wir haben gemerkt, dass wir gegen eine gute Mannschaft mithalten können und auch zu Torchancen kommen“, meint Fischer.

Darauf lässt sich aus Sicht der Burgstädter aufbauen – und gleichzeitig soll die bislang schwache Auswärtsbilanz dadurch in den Hintergrund rücken: Bei Kickers Emden unterlag der SVB mit 0:4 und in Dinklage mit 1:6. „Wir haben in den letzten beiden Auswärtsspielen viel Erfahrung gesammelt“, lacht Fischer. Dass es beim Klassenprimus SV Bad Rothenfelde die nächste Pleite geben könnte, ist den Gästen klar, aber: „Wichtig ist, wie sich die Mannschaft präsentiert“, stellt der SVB-Trainer klar. „Wenn etwas passiert, darf nicht zu lange Unruhe bei uns auf dem Platz herrschen“, meint Fischer.

Um die Kontrolle auch in schwierigen Phasen zu behalten, hoffen die Bentheimer darauf, dass Spielertrainer Jörg Husmann wieder rechtzeitig fit wird, um seine zentrale Rolle im Mittelfeld einzunehmen. Im Heimspiel gegen Lohne hatte er noch im Lauf der zweiten Halbzeit mit einer Zerrung passen müssen.

Nicht mit dabei in Bad Rothenfelde sind Kapitän Nico Neumann (Zerrung), Philipp Kolk (Knieprobleme), Metin Erdem (Verdacht auf Leistenbruch) und Gerrit Wilde, der am Sonntag als Wahlhelfer im Einsatz ist. „Das alles ist schon problematisch“, meint Fischer, der die Ausfälle der Leistungsträger mit Alternativen aus dem großen Kader auffangen will.

Die Bentheimer gehen davon aus, dass der Spitzenreiter in einem 4-4-2-System spielen wird, in dem viele erfahrene Akteure wie Patrick Fiß oder Torsten Kuhlmann stehen. „Sie werden selbstbewusst auflaufen, denn sie haben einen Lauf“, rechnet Mario Fischer mit einem Tabellenführer mit ganz breiter Brust.

Für den kommenden Mittwoch stand für den SVB eigentlich das Bezirkspokal-Achtelfinale an – und zwar erneut in Bad Rothenfelde. „Zu 99 Prozent wird das Duell aber auf Wunsch von Bad Rothenfelde um eine Woche nach hinten verschoben“, berichtet Fischer.