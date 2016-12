Nationalspieler Per Günther hat seinen Vertrag beim deutschen Basketball-Vizemeister Ratiopharm Ulm bis 2019 verlängert.

Günther verlängert in Ulm bis 2019

dpa Ulm. Der Aufbauspieler schnappte sich unmittelbar vor dem Spitzenspiel gegen Brose Bamberg (78:63) das Mikrofon und rief den Fans in der heimischen Arena zu: „Ich wollte meinen Vertrag auch um fünf Jahre verlängern, aber der Stoll hat mir nur zwei Jahre gegeben.“ Günther meinte Geschäftsführer Thomas Stoll, mit dem er die Verhandlungen über einen neuen Kontrakt geführt hatte.

Nach seinem kurzen Statement setzte sich der 28 Jahre alte Günther unter tosendem Applaus wieder auf die Bank. Der gebürtige Gießener spielt seit 2008 in Ulm und gilt dort als Publikumsliebling. Erst unter der Woche hatte der Vizemeister den Vertrag mit Trainer Thorsten Leibenath ebenfalls bis 2019 verlängert. Nach dem Sieg über Bamberg ist Ulm das letzte Team in der Bundesliga, das in der laufenden Spielzeit noch keine Partie verloren hat.