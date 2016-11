Günther Jauchs Promi-Quiz: 317 000 Euro für den guten Zweck

dpa Berlin. Das kann sich sehen lassen: Insgesamt 317 000 Euro haben CDU-Politikerin Julia Klöckner, Koch Tim Raue, Sänger Mark Forster und Sportkommentator Frank Buschmann bei Günther Jauchs Prominenten-Ausgabe seiner Show „Wer wird Millionär?“ erspielt. Am besten schnitt Buschmann mit einer Gewinnsumme von 125 000 Euro ab. Auf die anderen drei entfielen jeweils 64 000 Euro. Die erspielten Beträge wandern nicht in die Taschen der prominenten Akteure, sondern gehen an die von der Aktion „RTL - Wir helfen Kindern“ geförderten Projekte.