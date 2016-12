Grundschülern mit Musik Lerninhalte vermitteln

Nordhorn. Performancekünstler wie die legendäre „Blue Man Group“ haben sie bekannt gemacht. Und Musiklehrer lieben sie, um grundlegende Konzepte von Rhythmus, Harmonie und Melodie zu vermitteln: die farbigen Kunststoffröhren, mit denen man beim Schlagen auf beliebige Untergründe so herrlich Töne erzeugen kann. Seit Herbst sind diese „Boomwhacker“ ein beliebtes Unterrichtsmittel an der Nordhorner Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule. Dort setzt Musiklehrerin Christin Stumpe die bunten Kunststoffröhren gern ein, um ihre Schülerinnen und Schüler im wahrsten Sinne des Wortes „von den Stühlen zu reißen“.

Seit Beginn des Schuljahrs im Herbst ist die EMA-Schule Teil des landesweiten Schulentwicklungsprojekts „Musikalische Grundschule Niedersachsen“. „Mehr Musik in mehr Fächern zu mehr Gelegenheiten“ wollen Schulleiterin Brigitta Kaiser, Projektleiterin Christin Stumpe und das Lehrerkollegium an der Schule einführen – um damit das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu verbessern.

„Wir wollen unsere Lerninhalte musikalisch auflockern und in den verschiedenen Unterrichtsfächern immer wieder ,musikalische Häppchen‘ servieren“, sagt Projektleiterin Christin Stumpe. Denn über die Musik lässt sich nicht nur das Rhythmus- und Harmoniegefühl der Grundschulkinder stärken. Die Musik ist auch ein schönes „Hilfsmittel“, um andere Lerninhalte leichter zu vermitteln. Ein wichtiger Punkt an einer Grundschule, in deren Klassen bis zu 60 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben.

Gemeinschaftsprojekt

Das Schulentwicklungsprojekt „Musikalische Grundschule Niedersachsen“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kultusministeriums und der Bertelsmann-Stiftung. Mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 ist die dritte Staffel des Projekts an 20 Grundschulen gestartet. Als einzige Schule aus der Region ist die Nordhorner EMA-Schule dabei. Bereits ein Jahr länger läuft das Projekt in Wietmarschen. Dort gehört die Sünte-Marien-Schule zu jenen Schulen, die bereits in der zweiten Staffel des Projekts als „Musikalische Grundschule“ gestartet sind.

Das Schulprojekt ist auf zwei Jahre angelegt. In dieser Zeit üben Lehrer, Schüler und Eltern sich ein in den verstärkten Einsatz musikalischer Elemente im Schulleben. Am Ende der zweijährigen Projektzeit können die Projektschulen dann das zunächst drei Jahre gültige Zertifikat „Musikalische Grundschule“ beantragen.

„Wir entwickeln in unseren Dienstversammlungen ständig neue Ideen“, berichtet Projektleiterin Stumpe. Inzwischen gibt es einen Aktionsplan, der vom täglichen Frühsport über verschiedene Rhythmuseinlagen in den Unterrichtsstunden bis hin zum Erstellen von Liedermappen reicht. Natürlich steht darin in diesen Wochen auch ein Adventssingen. Fest eingeplant sind auch bereits jahreszeitliche Konzerte vor Mitschülern, Eltern und Interessierten. Und im Frühjahr soll auf dem Schulhof ein großer Musik-„Flashmob“ veranstaltet werden.

Die mit den „Boomwhackers“ trommelnden Schulkinder erleben die „Musikalische Grundschule“ schon jetzt als großen Spaß – finden schnell einen gemeinsamen Rhythmus und können dabei quasi nebenbei ihren Bewegungsdrang ausleben, Gemeinschaft erleben und Sprachbarrieren überwinden.